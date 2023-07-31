فيلم عالمي يجمع هاني عادل مع جاكي شان وجون سينا- (صور)

“القدس العربي”: يخطو الفنان المصري هاني عادل أولى خطواته نحو السينما العالمية، بمشاركته الخاصة في فيلم “هيدن سترايك”، المقرر عرضه خلال أيام على منصة “نتفليكس”.

ويجمع الفيلم المنتظر بين نجمي الأكشن العالميين جاكي شان وجون سينا لأول مرة في عمل سينمائي يدور في فلك أفلام الأكشن الكوميدية، وبدأ عرضه عالميًا مساء الأحد على نتفليكس قبل فتحه للجمهور العربي على المنصة.

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد ظهرت أولى بشائره عبر إطلاق فيديو كليب أغنية “ع الوعد” التي تعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.