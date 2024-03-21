فيلم «عايدة عائدة» حول رحلة العودة إلى يافا وبحرها يُعرَض في متحف سرسق اللبناني

بيروت – «القدس العربي»: عرض فيلم «عايدة عائدة» في متحف سرسق في بيروت للمخرجة اللبنانية الفلسطينية كارول منصور التي تسرد ذكريات والدتها الراحلة عايدة عبود التي حققت حلمها بعودتها الى أرضها في يافا، والتي كانت قد انسلخت عنها قسراً في عام 1948 شأنها شأن سائر الفلسطينيين، وعاشت في لبنان ولكن بقيت يافا وتفاصيل الحياة فيها ماثلة في قلبها وعقلها وذاكرتها وترغب في العودة إليها ولو بعد مماتها.

وقد تحقق حلم عايدة وتم توثيق رحلة عودتها إلى يافا وبحرها في هذا الفيلم، الذي سيعرض لاحقاً في مسرح «المدينة» في بيروت في 17 نيسان/أبريل المقبل، ويتناول في قسمه الأول ما سردته عايدة أثناء وجودها في بيروت عن ذكرياتها الشخصية قبل وصول الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقول: «توقعنا أن نترك بلادنا فترة مُحددة إلى أن تتحسن الأوضاع، ومن ثم تُصبح العودة مُمكنة، ولم نأخذ في رحلتنا إلى بيروت إلا حقائب صغيرة، فلن نمكث طويلاً، وفي هذا القسم حنين وشجن ليافا التي بقيت ساكنة في وجدانها وتتحدث عن تفاصيل الحياة فيها وعن أصحابها ومحيطها وعن الدراسة في القدس وثقافتها العميقة وإتقانها للغات الإنكليزية والفرنسية إلى جانب العربية اللغة الأم، والقسم الثاني من الفيلم تبدو عايدة في مونتريال كندا وهي امرأة متقدمة في العمر تعاني من فقدان ذاكرتها تدريجياً باستثناء ذكرياتها الجميلة عن يافا وبحرها.

وهنا يبدو مدى تعلق عايدة بجذورها حتى بعد حصولها على الجنسية الكندية بعد سنوات طويلة من المنفى الإجباري حيث طلبت من المسؤول أن يُدون محل ولادتها يافا بفلسطين، الامر الذي أصاب المسؤول بالتعجب.

أما القسم الثالث من السرد فيتناول رحلة نقل رماد والدتها، التي أوصت بحرق جسدها بعد مماتها، إلى وطنها الام يافا بمساعدة صديقتين لها هما رائدة وتانيا، لانه يتعذر على كارول الدخول كونها تحمل الجنسية اللبنانية. وتم تصوير مغامرة العودة في يافا عبر الهاتف الخلوي وبالاتصال المباشر مع كارول عبر خاصية الفيديو، ويكتنز هذا الجزء العديد من العواطف الجياشة والمؤثرة التي تؤكد على حق العودة إلى الوطن ولو بالرفات والرماد تعبيراً عن المقاومة والصمود دفاعاً عن كل ذرة تراب في أرض الأجداد. تجدر الاشارة إلى أن عرض فيلم «عايدة» للمخرجة كارول منصور يتحدى كل ما نشهده من تعتيم وصمت عالمي مدوّ على السردية الفلسطينية، ولا سيما مع ما يجري من إبادة واعتداءات في غزة.