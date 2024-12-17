فيلم «غزة… صوت الحياة والموت» لـ«الجزيرة 360» يفوز بجائزة في مهرجان كرامة الأردني

الدوحة ـ «القدس العربي»: فاز فيلم للجزيرة 360 وهي أحدث منصة للشبكة، بجائزة أنهار في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان. وحاز الفيلم التوثيقي «غزة.. صوت الحياة والموت» من الإنتاج الأصلي لمنصة الجزيرة 360 على جائزة أنهار في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان المقام في العاصمة الأردنية عمان.

وينطلق فيلم «غزة: صوت الحياة والموت»، من فكرة الصوت كعمل توثيقي من خلال تسليط الضوء على يوميات تقني الصوتيات محمد ياغي خلال حرب الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي يسجل كل الأصوات في قطاع غزة ويوثق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هناك.

ويكتسب الفيلم قوته بأنه أنتج خلال الحرب، وتمت عمليات المونتاج الخاصة به داخل خيمة في أحد مخيمات اللجوء، حيث المخرج والمصور وفني الصوت، الذي هو شخصية الفيلم التي عبرها ينقل أصواتاً لا تسمع من غزة بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال باستمرار.

ويؤكد مسؤول قسم الإنتاج الأصلي بمنصة الجزيرة 360 عواد جمعة أن فكرة الفيلم جاءت أثناء تصوير حلقة من برنامج «يوميات مقاتل» في غزة قبل الحرب، وأثناء التعامل مع مهندس الصوت استلهم فكرة توثيق قصة حياة مهندس الصوت الذي أكد أنه سجل كل الأصوات في غزة من صرخة المولود وحتى احتضار الموتى.

بدورها أكدت منتجة الفيلم شذى سلهب أن الفيلم عبارة عن أيقونة سينمائية استطاعت تحويل الصوت إلى شاهد على مأساة ومحرقة إنسانية مُستمرة لأكثر من 14 شهراً. وأضافت أن السينما عمل مقاوم، وأن الفيلم جزء من السردية الفلسطينية التي تغيرت في كل حقبة لتناسب طبيعة المرحلة.

وقد شهد المهرجان عدة عروض للإنتاجات الأصلية في المنصة مثل حلقة من برنامج ضحايا وأبطال، وفيلم عيون غزة، بالإضافة للفيلم التوثيقي مستشفى الشفاء، والفيلم الحاصل على جائزة أنهار غزة صوت الحياة والموت.

ويعد مهرجان كرامة أول مهرجان دولي لأفلام حقوق الإنسان يتم إنشاؤه في الأردن. منذ الإصدار الأول في عام 2010، ويعتبر كرامة لأفلام حقوق الإنسان مهرجان سينمائي دولي مدته 9 أيام يقام في عمان في الأردن بشراكة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار والمشاركة في النقاش وبناء القدرات وإطلاق برامج عالية التأثير لمعالجة الموضوعات المؤكدة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

وانطلقت المنصة الجديدة منتصف أيلول/ سبتمبر، وتتنوع برامجها بين محتوى يتضمن برامج ثقافية، وترفيهية، وحوارية، ودينية في قالب جديد، إضافة إلى عدد من الأفلام والبرامج الوثائقية والاستقصائية.

وتقدم المنصة أرشيف شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاقتها عام 1996، ويتضمن نحو 50 ألف ساعة من البرامج والوثائقيات أنتجتها قناتا «الجزيرة» الإخبارية، والجزيرة الوثائقية وقناة AJ+ عربي، ومنصة «الجزيرةO2 «، بالإضافة إلى محتوى منصة «أثير» للبودكاست، وتنشر هذه المواد تباعا على المنصة، وتتاح للجمهور مجاناً.

واستقطبت المنصة نجوماً ووجوهاً إعلامية عربية متميزة ومعروفة، كما فتحت المجال لاستقطاب الوجوه الشابة وتقديم إعلاميين جدد للساحة العربية.