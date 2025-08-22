فيلم “فلسطين 36”.. مرشح فلسطين لجوائز الأوسكار

إسطنبول: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي آر تي”، الجمعة، أن فيلم “فلسطين 36” التي شاركت في إنتاجه، سيمثل رسميا دولة فلسطين في جوائز الأوسكار بدورتها الـ98 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 15 مارس/ آذار المقبل.

وذكرت “تي آر تي” في بيان أن الفيلم من إخراج آن ماري جاسر، وإنتاج الفلسطيني أسامة بواردي، ويشارك في بطولته ممثلون عرب وأجانب منهم؛ هيام عباس، وكامل الباشا، وياسمين المصري، وجلال الطويل، وروبرت أرامايو، وصالح بكري، ويافا بكري، وكريم داود، وبيلي هاول، وظاهر العابدين، وليام كنينغهام، وجريمي أيرونز.

وأشارت إلى أن الفيلم يتناول انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد 30 عاما من الحكم الاستعماري البريطاني، ومن المرتقب أن يعرض للمرة الأولى عالميا في مهرجان تورونتو السينمائي في كندا بنسخته الـ50 المقام خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل.

الثقافة: “فلسطين ٣٦” يمثل فلسطين في “أوسكار” 2026 أعلنت وزارة الثقافة عن ترشيح فيلم ” فلسطين ٣٦ ” إخراج آن ماري جاسر، لتمثيل فلسطين رسمياً عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز “الأوسكار” في دورتها الثامنة والتسعين للعام 2026. pic.twitter.com/I7fWDYwcbF — وزارة الثقافة فلسطين Ministry of Culture Palestine (@palestinemoc) August 18, 2025

ولفتت إلى أن أفلاما من إخراج المخرجة آن ماري جاسر مثلت فلسطين في جوائز الأوسكار، ومنها “واجب” في 2017، و”لما شفتك” في 2012، و”ملح هذا البحر” في 2008.

وتدور أحداث الفيلم في العام 1936 حينما كانت فلسطين تحت الحكم الاستعماري، ويتناول قصة بطل الفيلم يوسف الذي يتنقل بين قريته ومدينة القدس حالما بمستقبل يتجاوز الاضطرابات في ذلك الوقت.

“لكن التاريخ لا يرحم، فمع تزايد أعداد المهاجرين اليهود القادمين من أوروبا، يتحد الشعب الفلسطيني في أكبر وأطول انتفاضة ضد الاحتلال البريطاني، لتدخل كافة الأطراف في صدام حتمي سيكون حاسما لمستقبل الإمبراطورية البريطانية والمنطقة بأكملها”، وفق النبذة التعريفية عن الفيلم.

(الأناضول)