منوعات | أبيض و أسود

فيلم “فلسطين 36”.. مرشح فلسطين لجوائز الأوسكار

22 - أغسطس - 2025

بوستر فيلم "فلسطين 36". الصورة من حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على إكس

حجم الخط
0

إسطنبول: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي آر تي”، الجمعة، أن فيلم “فلسطين 36” التي شاركت في إنتاجه، سيمثل رسميا دولة فلسطين في جوائز الأوسكار بدورتها الـ98 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 15 مارس/ آذار المقبل.

وذكرت “تي آر تي” في بيان أن الفيلم من إخراج آن ماري جاسر، وإنتاج الفلسطيني أسامة بواردي، ويشارك في بطولته ممثلون عرب وأجانب منهم؛ هيام عباس، وكامل الباشا، وياسمين المصري، وجلال الطويل، وروبرت أرامايو، وصالح بكري، ويافا بكري، وكريم داود، وبيلي هاول، وظاهر العابدين، وليام كنينغهام، وجريمي أيرونز.

وأشارت إلى أن الفيلم يتناول انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد 30 عاما من الحكم الاستعماري البريطاني، ومن المرتقب أن يعرض للمرة الأولى عالميا في مهرجان تورونتو السينمائي في كندا بنسخته الـ50 المقام خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولفتت إلى أن أفلاما من إخراج المخرجة آن ماري جاسر مثلت فلسطين في جوائز الأوسكار، ومنها “واجب” في 2017، و”لما شفتك” في 2012، و”ملح هذا البحر” في 2008.

وتدور أحداث الفيلم في العام 1936 حينما كانت فلسطين تحت الحكم الاستعماري، ويتناول قصة بطل الفيلم يوسف الذي يتنقل بين قريته ومدينة القدس حالما بمستقبل يتجاوز الاضطرابات في ذلك الوقت.

“لكن التاريخ لا يرحم، فمع تزايد أعداد المهاجرين اليهود القادمين من أوروبا، يتحد الشعب الفلسطيني في أكبر وأطول انتفاضة ضد الاحتلال البريطاني، لتدخل كافة الأطراف في صدام حتمي سيكون حاسما لمستقبل الإمبراطورية البريطانية والمنطقة بأكملها”، وفق النبذة التعريفية عن الفيلم.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الممثل أدريان برودي يحطم الرقم القياسي لأطول كلمة في الأوسكار
4 - مارس - 2025
الجزائر ترشح فيلم “196 متر/الجزائر” للمنافسة على الأوسكار
15 - سبتمبر - 2024
هآرتس: المخرج البريطاني اليهودي المنتقد لإسرائيل في حفل الأوسكار كان على حق
13 - مارس - 2024
المخرج البريطاني جوناثان غليزر يدين قصف غزة في خطاب فوزه بالأوسكار- (فيديو)
11 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية