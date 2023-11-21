فيلم كوري يصف إسرائيل بـ«الشر المطلق»

لندن – «القدس العربي»: يُظهر فيلم «رانسوميد» الدرامي الكوري الجنوبي لقطات من العمل احتوت على لافتة كبيرة مكتوب عليها: «إسرائيل شر مطلق، إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين»، ما أدى إلى انتشار الصورة بشكل واسع على الـ«سوشيال ميديا».

وهذا الفيلم الذي طرح مؤخرا، ومن إخراج كيم سيونج هون، وبطولة ها جونج وو وجو جي هون.

وتم تداول هذه الصورة بسبب إعمال القتل، التي تجري حاليًا في الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني، الذي يشن غارات متكررة على المدنيين والتي أدت إلى قتل أكثر من 12 ألف فلسطيني.

والفيلم تدور أحداثه في عام 1987 حول الدبلوماسي لي مين جون (ها جونج وو) وسائق التاكسي المحلي كيم بان سو (جو جي هون) الذي ذهب إلى لبنان لإنقاذ زميل مفقود، وفي ذلك الوقت، كانت حكومة تشون دو هوان تغطي الأمر لتجنب الصحافة السيئة بشأن الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية المقبلة عام 1987 ومحاولة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988.

وكانت الفدية التي طلبها الإرهابيون 2.5 مليون دولار أمريكي، ولن يعرف الجمهور التفاصيل الكاملة حتى رفع السرية عنها في عام 2047.