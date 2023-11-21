فيلم كوري يصف إسرائيل بـ«الشر المطلق»

لندن – «القدس العربي»: يُظهر فيلم «رانسوميد» الدرامي الكوري الجنوبي لقطات من العمل احتوت على لافتة كبيرة مكتوب عليها: «إسرائيل شر مطلق، إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين»، ما أدى إلى انتشار الصورة بشكل واسع على الـ«سوشيال ميديا».
وهذا الفيلم الذي طرح مؤخرا، ومن إخراج كيم سيونج هون، وبطولة ها جونج وو وجو جي هون.
وتم تداول هذه الصورة بسبب إعمال القتل، التي تجري حاليًا في الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني، الذي يشن غارات متكررة على المدنيين والتي أدت إلى قتل أكثر من 12 ألف فلسطيني.
والفيلم تدور أحداثه في عام 1987 حول الدبلوماسي لي مين جون (ها جونج وو) وسائق التاكسي المحلي كيم بان سو (جو جي هون) الذي ذهب إلى لبنان لإنقاذ زميل مفقود، وفي ذلك الوقت، كانت حكومة تشون دو هوان تغطي الأمر لتجنب الصحافة السيئة بشأن الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية المقبلة عام 1987 ومحاولة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988.
وكانت الفدية التي طلبها الإرهابيون 2.5 مليون دولار أمريكي، ولن يعرف الجمهور التفاصيل الكاملة حتى رفع السرية عنها في عام 2047.
اريد بهذا دعم الرواية الصهيونية وليس العكس!!! هم يريدون وبصورة ذكية ان يقولوا ان العرب ’’ الارهابيين’’ هم دائما يخطفون الرهائن حتى الدبلوماسيين الكوريين، وبان هؤلاء الاهابيين هم يصورون باسم الدين والحرب الدينية ’’اسرائيل ’’ على انها الشر المطلق,,, ولذا فانه عندما تقوم الاخيرة بهذا في حرب الابادة الحالية على القطاع ، فانه شيء ورد طبيعي,,, الفيلم موجه لحشد الدعم في اللاوعي لدى الشعب الجنوب كوري,,, اللوبي الصهيوني واجهزة البروبوجندا الصهيونية تعمل على قدم وساق في حربها النفسية والاعلامية قبل ومع الحرب وبعدها من اجل التغطية على جرائم الحرب، والتأكيد على الرواية الصهيونية والتشويش على الرواية الفلسطينية والعدالة الدولية,,, فيلم يحمل التحريض على القضية الفلسطينية في هذا السياق,,,