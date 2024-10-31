فيلم «واهب الحرية» يتضامن مع فلسطين ولبنان في باريس

بيروت – «القدس العربي»: دعماً لمبادرات التضامن والمساعدات الإنسانية لكل فلسطين ولبنان شهدت باريس عرضاً لفيلم «واهب الحرية»، للمخرج قيس الزبيدي، وذلك في قاعة «لا فليش دور». وجرى العرض بالتعاون مع نادي لكل الناس في لبنان.

وعقدت أمسية سينمائية حضرها أكثر من 200 متفرّج. وفي نهاية العرض جرى نقاش مطوّل مع الإستاد الجامعي الدكتور زياد ماجد، حول الفيلم بشكل خاص، وحول السينما الفلسطينية بشكل عام. وسبق الأمسية السينمائية موسيقى وشعر ومعروضات تراثية، خُصص ريعها لتأمين مساعدات للشعبين اللبناني والفلسطيني.

يُذكر أن فيلم «واهب الحرية»، من كتابة وإخراج العراقي قيس الزبيدي اُنتج في العام 1987. خضع الشريط للترميم في باريس، وقد عُرضت نسخته المرممة. يتناول «واهب الحرية» عمليات المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد العدو الصهيوني، والتي انطلقت من جنوب لبنان. ويرصد الشريط أبرز العمليات الاستشهادية التي نُفذت على المواقع العسكرية الصهيونية المحتلة.