فيلم وثائقي عن حياة الفنان فضل شاكر بعنوان «يا غايب»

بيروت – «القدس العربي»: حددت منصة «شاهد» العشرين من الشهر الحالي موعداً لعرض فيلم وثائقي جديد بعنوان «يا غايب»، الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان فضل شاكر، وتم اختيار اسم الفيلم نسبة إلى أغنيته الأولى التي تحمل الاسم ذاته والتي ساهمت في انتشار شهرته في العالم العربي.

ويتناول هذا العمل الوثائقي قصة حياة فضل شاكر منذ طفولته إلى مراهقته وشهرته ووصولاً إلى فترة اعتزاله الفن بسبب التهم التي واجهته حول الجيش اللبناني في عام 2013، ورجحت معلومات صحافية أن يحدث الفيلم ضجة واسعة بالتزامن مع عرضه.

وسيشارك في الفيلم أحد الأطفال لإبراز مرحلة طفولة فضل والممثل الاردني عماد المحتسب الذي سيجسد شخصيته بفترة شبابه وشهرته في بعض المشاهد التمثيلية نظراً للتشابه الملفت بينهما.

وهذا الفيلم من إنتاج «بيور ستوديوز 2»، التي سبق لها أن أنتجت سيرتي حياة جورج وسوف وسعيد العويران، وتم تصويره في تركيا بعد إجراء تحضيرات مكثفة استمرت حوالى سنة ونصف السنة.

وكان فضل شاكر أطلق أخيراً أغنية جديدة بعنوان «هوى الجنوب»، التي حققت نسبة متابعة واسعة عبر المنصات الغنائية وهي من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع موسيقي حسام الصيعبي وإخراج محمود رمزي.

ويقول مطلع الأغنية: «يا رايح قول لحبيبي اشتقنا، يا رايح بيعرف حبيبي مطرحنا يا رايح قول لحبيبي اشتقنا، يا رايح بيعرف حبيبي مطرحنا خلف الجبل البعيد بلكي بيجي عالعيد بحس الشوق الي فيي، يا رايح خلف الجبل البعيد بلكي بيجي عالعيد بحس الشوق الي فيي يا رايح».