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فيل فودين يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

منذ ساعة واحدة

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لندن: فاز فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بالموسم الماضي.

وفاز فودين بالجائزة خلال النسخة 51 من حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية الذي أقيم الثلاثاء.

كما اختير كول بالمر لاعب فريق تشيلسي ليكون أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

كما تم الإعلان عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في حفل الرابطة الإنكليزية وفقا لاستفتاء اللاعبين.

ويضم التشكيل المثالي كل من دافيد رايا حارس مرمى أرسنال وزملائه الأربعة ويليام ساليبا وغابرييل ماغالايس ثنائي الدفاع، مارتن أوديغارد وديكلان رايس ثنائي الوسط.

ويتواجد أيضا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي وزملاؤه الثلاثة في الفريق رودري وإرلينغ هالاند وفيل فودين إضافة إلى أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

(د ب أ)

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