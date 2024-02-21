«فينكانتيري» الإيطالية و«إيدج» الإماراتية تطلقان مشروعا مشتركا لبناء السفن

■ لندن – رويترز: أعلنت شركة «فينكانتيري» الإيطالية المتخصصة في بناء السفن ومجموعة «إيدج» الإماراتية أمس الأربعاء تدشين مشروع مشترك يتضمن إنشاء خط تصنيع تجاري في الإمارات تبلغ قيمته نحو 30 مليار يورو (32.39 مليار دولار).

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه بموجب مذكرة الشروط الموقعة في روما، ستمتلك «إيدج» 51 في المئة من المشروع المشترك الذي سيتخذ من أبوظبي مقرا له، في حين ستمتلك «فينكانتيري» 49% وتتولى مهام التوجيه الإداري.

وأضاف البيان أن المشروع المشترك سيساهم «في تعزيز قدرة إيدج بشكل كبير على تصميم وبناء الفرقاطات والسفن الكبيرة الأخرى إلى جانب توسيع نطاق عملياتها».

وتابع أنه «سيجري منح المشروع المشترك حقوقا أساسية للطلبات من خارج حلف شمال الأطلسي، للاستفادة بالكامل من جاذبية الاتفاقيات الثنائية الحكومية لدولة الإمارات وحزم تمويل إئتمان الصادرات، إلى جانب عدد من الطلبات الإستراتيجية المقدمة من أعضاء محددين في الحلف».

وقالت الشركتان في بيانهما «يطمح المشروع المشترك إلى تطوير برنامج تحت الماء للغواصات متوسطة الحجم».