فينوورد يستغل خطأ حارس المرمى ليفوز على ميلان بدوري الأبطال

روتردام (هولندا): حقق فينوورد فوزا صعبا بنتيجة 1- صفر على ضيفه ميلان اليوم الأربعاء، مستغلا خطأ فادحا من حارس المرمى في مباراة مثيرة في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد يومين فقط من إقالة مدرب الفريق الهولندي.

وأحرز إيغور بايكساو هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من بدايتها، إذ وجه كرة من الجانب الأيسر على أرضية الملعب المبللة، وأخفق حارس مرمى ميلان مايك مينيان في التعامل معها بالشكل المطلوب لتمر من بين قفازيه.

وكان من المفترض أن يتصدى الحارس الفرنسي الدولي للكرة بسهولة، لكن خطأه وضع فينوورد في المقدمة وأعطى دفعة لأداء بايكساو الرائع.

وشكل الجناح البرازيلي القلب النابض لهجوم أصحاب الأرض، إذ لم يُظهر الفريق أي آثار سلبية للقرار المفاجئ بإقالة المدرب برايان بريسكه يوم الإثنين الماضي.

(رويترز)