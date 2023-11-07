فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في الدوري الإسباني 2022 ـ 20230- (تدوينة)

إسطنبول: أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان، الاثنين، فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني “لا ليجا” عن موسم 2022-2023.

وعقب التصويت من قبل اللاعبين الأعضاء نشرت الرابطة على منصة “إكس” صورة للدولي البرازيلي جونيور، وعلقت عليها: “الفائز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين بدوري الدرجة الأولى للرجال موسم 22/23”.

كما نشر نادي ريال مدريد، على منصة “إكس” صورة لجونيور مع الجائزة، وعلق عليها: “تهانينا.. فينيسيوس جونيور أفضل لاعب عن موسم 2022-23”.

وعقب تتويجه بالجائزة شكر اللاعب “الاتحاد الإسباني وجميع زملاءه الذين صوتوا له كأفضل لاعب في إسبانيا”. وتابع: “أنا سعيد جدا وأتمنى أن استمر على هذا النحو لسنوات عديدة”.

وكان جونيور، قد شارك مع ريال مدريد في 55 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالها 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وطيلة مسيرته شارك جونيور في 236 مباراة رفقة ريال مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 62 هدفا، فيما صنع 67 هدفا.

وهذه هي النسخة الثانية من الجائزة التي يمنحها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث سبق وأن فاز بنسختها الأولى، الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي.

(الأناضول)