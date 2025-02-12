فينيسيوس جونيور: لافتة جماهير مانشستر سيتي أثارت حماسي

لندن: قال فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، إن اللافتة التي نشرتها جماهير فريق مانشستر سيتي، أثارت حماسه، وذلك بعدما تألق في المباراة التي فاز بها فريقه، أمس الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واستقبلت جماهير مانشستر سيتي فريق ريال مدريد، بعلم ضخم قبل مباراتهما بالأمس على ملعب الاتحاد، وهم يسخرون من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي كان وصيفا لرودري، لاعب مانشستر سيتي، في التصويت على جائزة الكرة الذهبية، حيث قام الريال بمقاطعة الحفل.

ولكن في آخر المطاف كان الريال هو من ضحك في النهاية، بعدما جاءت اللافتة بنتائج عكسية، حيث قدم فينيسيوس مباراة مذهلة، بعدما تمكن الفريق الإسباني من قلب تأخره مرتين وفاز في النهاية 3 / 2.

وقال فينيسيوس لـ”موفيستار”: “رأيتها، رأيت اللافتة. عندما تقوم جماهير الفرق المنافسة بالقيام بأشياء مثل هذه يعطوني المزيد من القوة لتقديم مباراة رائعة، وهنا قمت بهذا”.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللافتة كان بها صورة كبيرة لرودري يقبل الكأس بجانب رسالة “توقف عن البكاء من قلبك”، وهي عنوان أغنية لفرقة “أواسيس” التي تدعم مانشستر سيتي.

وادعى جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لم يشاهد اللافتة، وبدلا من ذلك أعرب عن أسفه لفشل فريقه الأخير في الحفاظ على التقدم في موسم مليء بالإحباط.

وتقدم مانشستر سيتي مرتين عن طريق إيرلينغ هالاند قبل أن يعادل الريال النتيجة في المرتين عن طريق كيليان مبابي، وإبراهيم دياز، قبل أن يسجل جود بيلينغهام هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وأصبح الريال مرشحا كبيرا للتأهل لدور الـ16 حيث سيلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وقال غوارديولا: “بعد أن سارت النتيجة 2 / 1 ما حدث كان بمثابة تكرار لما حدث هذا الموسم. في العديد من المباريات حدث هذا أمام فينورد، وأمام سبورتينغ لشبونة وأمام برينتفورد في الدوري الإنكليزي ومانشستر يونايتد”.

وأضاف: “في العديد من المباريات فرطنا في تقدمنا في النهاية. لسوء الحظ حدث هذا في العديد من المرات، وفي هذا المستوى تصبح الأمور صعبة”.

(د ب أ)