فينيسيوس جونيور يحصد جائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم

دبي: توج البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 خلال الاحتفالية التي أقيمت، الجمعة، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتفوق النجم البرازيلي، الذي حصد قبل 10 أيام جائزة “ذا بيست” من الاتحاد الدولي، على منافسيه كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وجود بيلينغهام، وغيرهم من النجوم المرشحين للجائزة.

كما فاز فينيسيوس أيضا بجائزة أفضل مهاجم، وحصد زميله الإنكليزي جود بيلينغهام على جائزة أفضل لاعب وسط.

وحصد ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، جائزة أفضل ناد في العالم، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدير فني، ونال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وفاز الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب، في حين توج برشلونة بجائزة أفضل فريق نسائي في العالم، وحصلت لاعبته أيتانا بونماتي، على جائزة أفضل لاعبة.

كما فاز الإيطالي المخضرم أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس السابق على جائزة أفضل مَسيرة، والبرتغالي جورجي مينديز، بجائزة أفضل وكيل لاعبين.

وبالنسبة لجوائز الأفضل في الشرق الأوسط، توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب، ومواطنه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، بجائزة أفضل مدرب، والعين الإماراتي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، بجائزة أفضل ناد.

(الأناضول)