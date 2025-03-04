 فينيسيوس: مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد وأحلم بالكرة الذهبية

مدريد: أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سعادته البالغة بمسيرته مع النادي الملكي، وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: “أعيش أشياء لا تصدق بهذا القميص وأحقق أحلامي، نأمل أن نتمكن من الاستمرار في هذه الديناميكية، بدأنا نلعب بشكل أفضل منذ المباراة ضد مانشستر سيتي، مباراة الغد ستكون كبيرة أيضا، آمل أن يتمكن المشجعون من مرافقتنا وأن يتمكن اللاعبون من تقديم مباراة كبيرة من أجلهم”.

وأضاف: “الحكام في أوروبا يدافعون أكثر عن اللاعبين الذين يقدمون عروضا وهذا مهم بالنسبة لنا، سيعاقبون اللاعبين الذين يركلوننا ويتسببون في إيقاف اللعب، لا نحب الحديث عنهم، لكن من المهم بالنسبة لنا أن يديروا المباراة جيدا”.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن فينيسيوس قوله: “أنا هادئ للغاية، عقدي يمتد حتى 2027 وآمل أن نتمكن من تجديده في أقرب وقت، أنا سعيد هنا وأحقق حلمي باللعب مع أفضل اللاعبين، والتواجد مع أفضل مدرب وأفضل رئيس وأفضل المشجعين. أنا هنا أفضل من أي مكان آخر”.

وأضاف: “أنا هنا لصناعة التاريخ، لأعيد جزءا مما قدمه لي النادي والرئيس، أتمنى أن أتمكن من مواصلة تسجيل الأهداف ولعب المزيد من المباريات بهذا القميص، الآن بعد أن فزت وأصبح لدي تاريخ، أريد المزيد. أريد تشكيل جزء من تاريخ هذا النادي، وهذا أمر صعب، لأنه يضم أساطير رائعين، وأنا أريد أن أكون مثلهم”.

وأوضح: “ستكون مباراة رائعة، نحب مباريات الديربي، نتطلع إلى هذا النوع من المباريات طوال الموسم، ولاسيما في دوري أبطال أوروبا، ستكون هذه المرة الأولى بالنسبة لي وأنا متحمس جدا للعب مباراة كبيرة كهذه، ستكون مهرجانا لمشجعينا وستكون مباراة الإياب مهرجانا لمشجعي منافسنا”.

وذكر: “أدركنا أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل، وإلا فلن نتمكن من الفوز، تحدث المدرب إلينا، وخاصة إلى المهاجمين الأربعة، ليخبرنا بضرورة المساعدة في الدفاع. هم يبذلون كل ما في وسعهم من أجلنا ومن أجل أن نسجل الأهداف. نتطلع جميعا للفوز بالألقاب”.

وأكد: “أنا في أفضل حالاتي، لقد تعرضت لإصابات خلال الموسم، ومع العديد من المباريات المتتالية لا يمكنك أن تكون في كامل لياقتك بنسبة 100%، سنلعب هذا العام حوالي 80 مباراة الأمر معقد للغاية. يطلب منا المشجعون أن نبذل قصارى جهدنا كل يومين أو ثلاثة أيام، لكن هذا ليس ممكنا دائما. نحن لسنا دائما بأفضل حالة سواء ذهنيا أو جسديا. الجميع يلعبون في ظل شعور بعدم الراحة، لكن يتعين علينا أن نلعب لأن هذا النادي يمنحنا الأدوات اللازمة للقيام بعمل جيد. موسمي يسير بشكل جيد. بعد آخر مباراة لي، والتي سجلت فيها عدة أهداف، سيطلب الناس مني المزيد، ولكن الآن الأفضل قادم ونحن عادة نلعب بشكل أفضل في هذه المرحلة”.

وعن فرصته في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ، قال: “يصوت الأشخاص لما يرونه مناسبا. لدي أفكاري، وزملائي في الفريق لديهم أفكارهم أيضا، والعديد من الأشخاص يمنحونني الكثير من الدعم لمواصلة اللعب. لم أحلم أبدا بالفوز بها، ولكن بالطبع عندما تقترب من الفوز فإنك تريد الفوز. ستتاح لي فرص أخرى للفوز بجوائز أخرى وألقاب أكثر مع هذا النادي، وهو الأمر الأكثر أهمية. لقد فزت بكأس أوروبا مرتين وأنا هنا للفوز بالعديد من البطولات الأخرى”.

وعن السبب وراء عدم ذهابه لحفل الكرة الذهبية، أوضح: “أفعل ما يطلبه مني النادي. طلبوا مني البقاء في مدريد فبقيت. والآن سنسعى للجائزة التالية”.

(د ب أ)