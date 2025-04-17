فينيسيوس يتجاوز رونالدو ويصبح البرازيلي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ ريال مدريد

مدريد: أصبح فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني، متجاوزا إنجاز الظاهرة رونالدو.

وسجل فينيسيوس هدفا في شباك آرسنال الإنكليزي مساء الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليصل لهدفه رقم 105 مع ريال مدريد، خلال سبعة مواسم و310 مباراة مع النادي الملكي.

وحقق رونالدو الرقم القياسي السابق خلال خمسة أعوام قضاها في سانتياغو برنابيو، بين عامي 2002 و2007، خاض خلالها 177 مباراة مع الفريق.

وسجل فينيسيوس باكورة أهدافه مع النادي الملكي في المواجهة ضد بلد الوليد موسم 2018/ 2019. ومنذ ذلك الحين كان له دور فاعل في الفوز بـ14 لقبا، بينها لقبي دوري أبطال أوروبا، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد.

وجاءت أهداف فينيسيوس الـ105 موزعة على عدة مسابقات، بواقع 61 هدفا في الدوري الإسباني، 29 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وسبعة أهداف في كأس ملك إسبانيا، وأربعة أهداف في كأس السوبر الإسباني وأربعة أهداف في كأس العالم للأندية، وكان بلنسية هو ضحيته المفضلة، حيث هز شباكه بتسعة أهداف.

(د ب أ)