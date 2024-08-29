فينيسيوس ينقذ الريال من السقوط أمام لاس بالماس ومبابي يواصل صيامه التهديفي

مدريد : وجه ريال مدريد صدمة جديدة لجماهيره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه لاس بالماس، مساء الخميس، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وظهر الريال بشكل باهت للغاية خلال اللقاء، خاصة نجمه الفرنسي الدولي كيليان مبابي، الذي مازال عاجزا عن هز الشباك في البطولة مع الفريق، الذي انضم لصفوفه هذا الصيف بعد نهاية مسيرته مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقدم لاس بالماس بهدف مبكر حمل توقيع ألبيرتو موليرو في الدقيقة الخامسة، غير أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور منح التعادل للريال في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ليحرز هدفه الأول في البطولة خلال الموسم الحالي.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة الريال، الذي عجز عن تحقيق الفوز خارج ملعبه للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، 5 نقاط في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، رفع لاس بالماس رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.

وكان الريال افتتح حملة الدفاع عن لقب المسابقة، الذي توج به في الموسم الماضي، بتعادل مخيب 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا، قبل أن يحقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه بلد الوليد في المرحلة الماضية.

وافتتح لاس بالماس مشواره في الموسم الجديد في البطولة بالتعادل 2 / 2 مع ضيفه أشبيلية، ثم خسر 1 / 2 أمام مضيفه ليجانيس في المرحلة التالية.

(د ب أ)