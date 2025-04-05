فينيسيوس يهدر ركلة جزاء في خسارة ريال 2-1 أمام بلنسية بالدوري الإسباني

مدريد: أهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء للمرة الثانية في أقل من شهر واحد ليتعثر فريقه ريال مدريد 2-1 أمام بلنسية ما يفتح الباب أمام غريمه برشلونة لتوسيع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب وتسع نقاط أمام أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب. ويستعد الفريق القطالوني لمواجهة ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.

ويحتل بلنسية المركز 15 برصيد 34 نقطة.

وهيمن ريال على الكرة طوال المباراة لكنه أهدر فرصا عديدة في ظل تألق جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى بلنسية الذي تصدى لعدة محاولات بينها ركلة جزاء سددها فينيسيوس في الشوط الأول.

وتعرض كيليان مبابي لاعب ريال مدريد لعرقلة داخل المنطقة في هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 12 ليحصل فريقه على ركلة جزاء سددها فينيسيوس منخفضة لكن الحارس تصدى لها. وكان اللاعب البرازيلي قد أهدر ركلة جزاء في دور الستة عشر أمام أتليتيكو مدريد قبل ثلاثة أسابيع.

وفي الهجمة التالية، افتتح المدافع مختار دياخابي لاعب بلنسية التسجيل بضربة رأس من ركلة ركنية لعبها أندريه ألميدا في الدقيقة 15 لكنه كاد أن يهدي ريال مدريد التعادل عندما حول الكرة إلى داخل شباكه بعد ست دقائق في محاولة لتشتيت الكرة.

لكن الحكم ألغى الهدف بعدما رصد حكم الفيديو المساعد وجود تسلل في بناء الهجمة وتألق حارس بلنسية للتصدي لعدة محاولات بعضها من مبابي.

وسجل فينيسيوس التعادل من ركلة ركنية في الدقيقة 50 وسعى فريقه للتقدم في النتيجة في الشوط الثاني، لكن بلنسية صمد تحت الضغط واستغل هجمة مرتدة سريعة ليسجل هدف الفوز بضربة رأس لعبها أوجو دورو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق بلنسية انتصاره الأول خارج قواعده في الدوري هذا الموسم.

وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الصحفيين “الآن أصبحت (المنافسة على اللقب) أكثر تعقيدا، نشعر بمرارة في الحلق بعد هذه النتيجة.

“أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، صنعنا الكثير من الفرص واقتربنا من تسجيل الأهداف. إنه أمر محبط لكن لا أعتقد أنه ناجم عن مشكلة في عقلية اللاعبين”.

(رويترز)