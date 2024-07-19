 فييرا يرحل عن تدريب ستراسبورغ ويقترب من تولي المسؤولية الفنية لمنتخب أمريكا

باريس: رحل باتريك فييرا عن تدريب نادي ستراسبورغ مساء الخميس، قبل أقل من شهر على انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وبات الفرنسي فييرا المولود في السنغال، مرشحا قويا لخلافة كريغ برهالتر في تدريب منتخب أمريكا الأول.

وذكر ستراسبورغ المملوك لنفس الشركة التي تملك نادي تشيلسي الإنكليزي، في بيان أن فييرا رحل عن منصبه بالتراضي بين الطرفين بعد مرور عام واحد من عقده الذي كان يمتد لثلاثة أعوام، وذلك قبل انطلاق موسم الدوري الفرنسي في 16 آب/ أغسطس.

وأقيل برهالتر من تدريب منتخب أمريكا قبل نحو أسبوع عقب خروج الفريق من دور المجموعات لكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وامتدت مسيرة فييرا (48 عاما) كلاعب بين عامي 1993 و2011 وسجل ستة أهداف خلال 107 مباريات دولية وفاز مع منتتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000 وحمل شارة قيادة منتخب الديوك 21 مرة.

وفاز فييرا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات مع أرسنال في أعوام 1998 و2002 و2004 وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنكليزي.

وتضمنت المسيرة الاحترافية لفييرا اللعب في صفوف كان وميلان وارسنال ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر سيتي، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع إنتر ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنكليزي مع سيتي.

وبعد الاعتزال، عمل فييرا في قطاع التطوير في مانشستر سيتي، وفي 2013 تولى تدريب الفريق الرديف قبل أن يتولى تدريب نيويورك سيتي الأمريكي في 2015.

وانتقل فييرا لتدريب نيس في 2018 قبل إقالته في 2020، ثم تولى تدريب كريستال بالاس في 2021، لكنه أقيل في العام التالي، قبل أن يتولى تدريب ستراسبورغ حيث قاده لاحتلال المركز الثالث عشر في الموسم الماضي.

‏(د ب أ)