فيينا.. آلاف يشاركون في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني- (صور)

فيينا: شهدت العاصمة النمساوية فيينا، السبت، مسيرة منددة بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وشارك في التظاهرة التي استمرت حتى ساعات المساء آلاف الأشخاص.

وحمل متظاهرون لافتات كتبوا عليها “لا للإبادة الجماعية” و”ووقف إطلاق نار دائم” و”غزة حرة”.

كما رفعوا أكفانا وتوابيت للإشارة إلى الضحايا الأطفال للهجمات التي أدت إلى استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني بينهم قرابة 8 آلاف طفل.

وقالت إيميلي، عضو الفرقة الموسيقية الأيرلندية التي حضرت التظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني: “نحن موسيقيون وندعم فلسطين، ونؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني بالموسيقى الأيرلندية”.

وذكرت إميلي أن هناك “رابطة خاصة” بين أيرلندا وفلسطين، وأشارت إلى أن أيرلندا “تعرضت للاستعمار وشهدت إبادة جماعية في الماضي”.

وأكدت أن الأيرلنديين يقفون إلى جانب فلسطين التي تعيش وضعا مماثلا.

(الأناضول)