في أسوأ كارثة تشهدها البلاد.. أكثر من 180 قتيلاً في انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان- (فيديوهات وصور)

سانتو دومينغو: أعلن رجال الإنقاذ في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، الأربعاء، انتهاء أعمال البحث عن ناجين جراء انهيار سقف ملهى ليلي، فيما تجاوز عدد القتلى 180 شخصاً، في أسوأ كارثة تشهدها الدولة الكاريبية منذ عقود.

وأفادت فرق الطوارئ، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالعثور على جثامين 60 شخصاً آخرين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة إلى 184.

وقال بيان رسمي، في وقت سابق، إن “كل الاحتمالات المعقولة للعثور على المزيد من الناجين” استُنفدت، وإن التركيز في العملية سينصبّ الآن على انتشال الجثث.

وأعلن خوسيه لويس فروميتا هيراسمي، رئيس جهاز الإطفاء في العاصمة سانتو دومينغو، حيث وقعت الكارثة في ملهى “جيت سِت” الليلي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: “اليوم سننهي جهود الإنقاذ”.

At 12:34 a.m. Tuesday, April 8, 2025 the roof of the Jet Set Nightclub, Santo Domingo, Dominican Republic collapsed.

At least 113 people were killed and another 155 injured including Nelsy Cruz, governor of the Monte Cristi province and former MLB players, Octavio Dotel and Tony… https://t.co/ZuQvb6ylG3 pic.twitter.com/CnxMxU7s9T

