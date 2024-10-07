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في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى.. أبو عبيدة: مستعدون لحرب “استنزاف” طويلة الأمد- (فيديو)

7 - أكتوبر - 2024

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة- لقطة شاشة

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“القدس العربي”: ألقى الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة كلمة، اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة “عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث”.

وأضاف أن المقاومة ضربت العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية.

وذكّر بأن معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما تغول العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.

وأضاف “أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية”.

وأكد أن مجاهدي المقاومة يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة “ولا نزال نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم”.

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وقال “الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة”، بينما عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير.

وذكّر بأن “هذا الكيان لا يستمر إلا بحبال الإدارة الأمريكية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن”.

جبهات الإسناد

أشاد الناطق باسم القسام بجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، وقال “مسيَرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة”.

وأضاف “نثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي العظيم في اليمن الحر ونقدر حراك كل الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم”.

التخاذل العربي الرسمي

وقال “شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان، ودعا علماء الأمة إلى بيان “خطورة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبيان فريضة الجهاد ضد عدو الأمة”.

وطالب بإطلاق أكبر حملة عربية وإسلامية ودولية لإسناد الشعب الفلسطيني.

المحتجزون في غزة

وبخوص أسرى إسرائيل لدى المقاومة قال الناطق باسم القسام “حرصنا منذ اليوم الأول على حماية الأسرى لدينا والحفاظ عليهم”.

وقال “لدينا تعليمات أنه إذا تعرض الأسرى للخطر أو لاشتباكات قريبة يتم نقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمنا”.

ولكنه شدد على أن  هؤلاء الأسرى يواجهون وضعا صعبا ويتعرضون لتقاطع النيران “وربما لنيران العدو نفسه”.

وأضاف “المخاطر على الأسرى الإسرائيليين تتعاظم يوما بعد يوم”.

ونبه إلى أن  ما حدث مع الأسرى الستة في رفح ربما يتكرر مع آخرين “طالما يتعنت نتنياهو وحكومته الإرهابية”.

وشدد على أن “مصير أسرى العدو مرهون بقرار من حكومة الاحتلال ولا نستبعد دخول ملفهم إلى نفق مظلم”.

الضفة الغربية

وطالب أبو عبيد فلسطينيي الضفة بتصعيد مقاومتهم “للرد على عنهجية العدو وجرائمه”.

وقال إن عملية يافا الأخيرة ليست سوى حلقة واحدة في ما هو قادم “والقادم أمر وأقسى بإذن الله”.

وأضاف “ما يجري في مخيمات الضفة الغربية يؤكد أن سياسة العدو هي قرار استراتيجي يطبقه في كل مكان بأرضنا”.

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  1. يقول Salim:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 8:30 م

    سبحان الله كل حرف من خطاب هذا الرجل المجاهد صدق مصدوق

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  2. يقول محمد يعقوب:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 2:44 ص

    لم يكن خطاب أبوعبيده كاملا لأنه لم يأت على ذكر ما يقدمه بعض ألعرب للعدو ألصهيونى! هناك أخبار عن قيام مصر بمنع إعلامها من ألحديث عما يجرى فى ألقطاع وسمعنا أن ألسعودية تزود ألعدو بالوقود وفوق هذا وذاك تزود مصر وألأردن إسرائيل بما تحتاجه من مواد غذائيه!!! إذا كان ذلك صحيحا لماذا لم يأت أبوعبيده على ذكره؟!!! أفيدونا أفادكم ألله……………………………

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    1. يقول جبارعبدالزهرة /كاتب من العراق:
      أكتوبر 8, 2024 الساعة 3:21 م

      يا اخ محمد يعقوب الرجل لا يريد ان يؤلب ناس بيدهم دول بمختلف امكانياتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية وقرارات كبيرة

  3. يقول DANIEL GALVAN:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 8:57 ص

    سأقوم بتسجيل مقاطع صوتيه
    وأضعهم في اقراص وستباع في الصيدليات وستكون نافعة لتحريك هرمون الرجولة عند عربان الخزي والعار عربان السنة ومشايخهم..

    سأجعل ثمنها مناسب لكي يسمع كلام هذا الأسد في كل بلاد التطبيع والانبطاح من عربان السنة ومشايخهم الذين لم يبقى منهم من الرجولة نسبة صفر بالمئة

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  4. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 11:56 ص

    ارى أن هناك كمية هائلة من التعقيبات على تعليق سابق لي..
    .
    وأرجو من أحد المعقبين أن يجيب على سؤالي هناك:
    .
    هل كان شيئا مفيدا لقضيتهم ان ينفدوا طوفان الاقصى بطلب من إيران.. ولمصلحتها اولا..
    .
    وكيف حال غزة والغزاويين الآن.. وكيف ردت ايران الجميل..
    .
    وهناك من وضف إيات من الذكر الحكيم.. وهو يعرف أنها تقول أيضا:
    .
    وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}
    .
    وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

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  5. يقول جبارعبدالزهرة /كاتب من العراق:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 3:06 م

    اختيار حرب الاستنزاف او الحرب الطويلة الامد كما تسمى احيانا مع دولة تحتل ارضكم وتسعى الى ابادتكم ومصادرة كافة حقوقكم الانسانيةومنها حق الوجود وحق الحصول على وطن في تقرير مصيركم كشعب شأنه شأن الشعوب الأحرى هو الاختيار الصحيح فهذه الحرب تنطوي ستراتيجتها القتالية على ما يسمى باسلوب قتال (موازنة العنف) والذي قال عنه الامام علي عليع السلام :- لا يُدفع الشرُّ إلاّ بالشر ردوا الحجر من حيث) قوموا بتغيير قواعد الاشتباك مع العدوا وادخلوا المدنيين الاسرائلييين ضمن حساباتكم العسكرية وخططكم القتالية دون استثناء كما هم يفعلون بكم اليوم في حرب غزة والضفة الغربية احرموا الرجاء والنساء والاطفال الصهاينة من الراحة والامان والاستقرار كما هم يفعلون بنساءكم واطفالكم ومرضاكم اليوم كما قلت قبل قليل افعلوا ما شئتم معهم فانتم اهل غدر بكم الاعداء واغتصبوا ارضكم منكم فالامام علي (ع ) اعطى للمغدور به حق الغدر بالغادر بقوله <( الغدر باهل الغدر وفاء عند الله )

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