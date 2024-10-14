في أعلى حصيلة يومية بعد 7 أكتوبر 2023.. إصابة 125 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 125 جنديا، غالبيتهم في لبنان، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر موقع الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن “عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب وصل إلى 4 آلاف و858، ارتفاعا من 4 آلاف و733 يوم أمس الأحد”.

وبذلك يكون 125 جنديا قد أصيبوا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية بعد 7 أكتوبر 2023، حسب البيان نفسه.

وكانت نجمة داود الحمراء أعلنت، الأحد، إصابة 61 جنديا في سقوط مسيرة متفجرة أطلقها حزب الله من لبنان على قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمالي إسرائيل.

كما أفيد عن إصابة 28 جنديا خلال حدثين منفصلين في جنوب لبنان صباح أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، إصابة المزيد من الجنود في جنوب لبنان وغزة.

وتشير المعطيات إلى أن “من بين المصابين ألفين و344 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعاً من ألفين و335 يوم أمس”.

وبذلك يكون 9 جنود أصيبوا بالمعارك البرية في غزة خلال 24 ساعة.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن 42 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة، و196 بإصابات متوسطة، و45 طفيفة.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي فإن 739 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، من بينهم 352 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

(الأناضول)