في أعنف عدوان إسرائيلي منذ أكتوبر.. استشهاد 700 لبناني في 4 أيام

بيروت: استشهد 701 شخص، وجرح 2173 آخرون، منذ الاثنين وحتى الخميس، في العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما يرفع إجمالي الحصيلة منذ بدء المواجهات بين تل أبيب وحزب الله في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى 1540 شهيدا و5 آلاف و410 مصابين.
واستشهد 558 شخصا وأصيب 1835 آخرون، الإثنين والثلاثاء لوحدهما، فيما استشهد 51 شخصا وأصيب 223 آخرون، الأربعاء، وذلك استنادا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وأمس الخميس، استشهد 92 شخصا وجرح 153 آخرون، وفق المصدر نفسه.
وبجانب الشهداء والجرحى تسبب العدوان الإسرائيلي حتى الخميس بنزوح 77 ألفا و100 شخص، وفق تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.
وبحسب التقرير، سجل الأمن العام خلال اليومين الأخيرين عبور 15 ألفا و600 مواطن سوري، و16 ألفا و130 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.
ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
(الأناضول)
حزب الله ينفذ اجندة ايران، وايران لا تريد ان تنخرط في هذه الحرب لوجود تفاهماتنا تحت الطاوله مع الغرب ، حزب الله لا يقوم باستعمال كامل قوته العسكريه ، هناك صواريخ دقيقه تركع اسرائيل ولا تجعلها تتمادى في قتل المدنيين ماذا تنتظروا اقصفوا بعنف حتى يكون هناك معادله ردع ، اسرائيل لا تعرف الا لغه القوه.
سيبقا العرب تحت تهديد ٱلة الحرب الصهيونية و من ورائها الإمبريالية الغربية بهدف إبقائهم خاضعين ستكون الحرب تلو الحرب ما إن تحاول جهة عربية إقليمية رفع الرأس و الخروج من بيت الطاعة الى أن يستفيق الشعب العربي من المحيط الى الخليج و يدرك ان المعركة مع الصهاينة هي حرب وجود و يخوضها بأدواتها المناسب حتى تكون ٱخر الحروب و يتفرغ بعدها الى معركة التنمية و التطور دون ذلك سيعود العرب كل مرة الى نقطة البداية بدون أي إنجاز
يا حزب الله يا حبيب:
لتحقيق سياسة الردع يجب الضرب في المليان في عز الكيان.
فقط الخساير البشرية هي التي تردع الكيان المسخ.
ضربت مشكورا قواعد واجهزة تنصت وهذا يكفي.
أنا لست بعسكري ولا افهم في التعسكر ولكن العدو المسخ لا يفهم ولا يرتدع إلا بأسلوب وفعل الارض المحروقة وهذا مايفعله في غزة ولبنان.
نريد ان نراهم يلملمون أشلاءهم وان تنتقل مناظرنا المحزنة عندهم لتفرحنا.
دعك من غربان العربان الناعقين فنعقهم وعدمه واحد.
لن يطول الحال بعصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء اللبنانيين هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸🇱🇧☹️💪🚀🐒🚀
ومتى يتم قتل نفس العدد من الصهاينة بضربات صاروخية تدمر العمران وتقتل السكان على غرار مايحدث للشعبين الفلسطيني واللبناني……….متى..ام ان الدم الفلسطيني واللبناني ارخس وارخس من الرخس….؟