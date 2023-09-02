في أول يوم دراسي.. الإضراب يعم مدارس فلسطينية في القدس رفضا لإجراءات الاحتلال

“القدس العربي”: عم الإضراب، اليوم السبت، عددا من مدارس بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، احتجاجا على إجراءات بلدية الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحق الطلبة.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، جاء الإضراب استجابة لدعوة لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، حيث بدأ بإضراب مفتوح في مدرستي السواحرة الثانوية للبنين، وابن الهيثم الإعدادية للبنين، ووقفة احتجاجية في مدرسة الصلعة الجديدة، رفضا لقرارات الاحتلال بحق المدارس.

وأكدت اللجنة أن الإضراب مستمر حتى تستجيب بلدية الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، التي تقدمت بها مرارا وتكرارا دون جدوى، وتتمثل في: نقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين إلى مبنى مدرسة ابن الهيثم الإعدادية في منطقة واد الحمص، ونقل طلاب مدرسة ابن الهيثم الإعدادية للبنين إلى المبنى الجديد الكائن في حي الجعابيص، وتأمين مواصلاتهم، وذلك بعد رفض شركة السفريات نقل الطلاب لهذا العام.

ومن ضمن المطالب أيضا، تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وإغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.