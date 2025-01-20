في إسرائيل: اليوم تبدأ حرب جديدة

الناصرة – «القدس العربي» : هل انتهت الحرب على غزة؟ سؤال يشغل الجميع، في ظل تلميحات إسرائيلية وأمريكية بأنها ستتجدد، وسط حديث عن احتمالات ذلك فعلا على أرض الواقع.

المؤكد أن حربا جديدة تبدأ حاليا في غزة وإسرائيل، في أول يوم من وقف النار. في الجانب الإسرائيلي بدأت، وستتصاعد المعركة لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التهرب من استحقاقات الصفقة ومحاولة تعطيلها وتجديد الحرب نظرا للضغوط الداخلية عليه، وهي ضغوط مرشحة لأن تتفاقم من جهة اليمين الصهيوني، في ظل مشاهد وصور ثقيلة طعمها مر بالنسبة له وللإسرائيليين بشكل عام.

كذلك ستتجدد سجالات وضغوط أخرى داخل إسرائيل من أجل المحاسبة والإصلاح والاستشفاء، في ظل صراع بين معسكرين لم تطفئه الحرب، بل فاقمته.

في المقابل، في غزة أيضا تبدأ حرب جديدة من أجل ضمان الإعمار، الترميم، والبحث عن مأوى كريم، ولملمة الشمل والجراح. «حماس» باقية في الحكم، رغم أطماع “النصر المطلق”، لكن من المرجح أن تنضم دول مانحة غربية وعربية لإسرائيل في اشتراط إعادة إعمار القطاع بنزع سلاحها أولا.

الأحد سادت مشاهد الفرح في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فرح ببداية وقف النزيف والوجع وبعودة أسرى بعد طول غياب. بيد أن الاحتفالية تنطوي على مغزى سياسي، وهي جزء من المعركة غير المتوقفة على الرواية على الوعي، ولكلا الجانبين احتياجاته. الصور في مركز مدينة غزة، أمس، ترمز لما سيأتي، بما في ذلك ملامح ما يعرف بـ “اليوم التالي” في غزة، وهي صور أثارت قلقا وغضبا كبيرين في إسرائيل، خاصة أنها عكست قدرة حركة المقاومة في السيطرة والسيادة داخل القطاع بعد ضربات مدمرة استمرت 15 شهرا.

ويعبر المحلل السياسي في صحيفة هآرتس يوسي فرطر عن هذا الغضب في إسرائيل بقوله إن صور قوات “حماس” في الميدان هي نتيجة رفض إسرائيل لليوم التالي، وللبحث عن بديل سلطوي لـ «حماس»، طمعا بتكريس الانقسام الجيوسياسي بين الضفة وغزة، وبمنع نشوء ميثاق فلسطيني وطني.

وإسرائيل الرسمية وغير الرسمية منزعجة جدا من صور قوات “حماس” في مركز غزة، الأحد، وإذا كانت هذه “المناظر”، فكيف يكون الفيلم؟ لأن ما حصل هو النبضة الأولى من التبادل. استمرارية التبادل، الذي سيتجدد أسبوعيا، وربما تتكرر الصورة ذاتها، ولذا سارعت إسرائيل لإرسال رسالة احتجاج للوسطاء بهذا الخصوص. غير أن صورة أخرى غدا ستغذي هذا الغضب والعتب والقلق، وربما تحمل بذور تفاؤلات مستقبلية داخلية وخارجية، وأخرى ترتبط باحتمالات استئناف العدوان، هي صورة عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في طريقهم للحرية. ولذا حرصت سلطات الاحتلال، هذه المرة، على نقل الأسرى الفلسطينيين في ساعة متأخرة جدا من الليل، وداخل شاحنات بدون نوافذ، وتحمل أعلاما إسرائيلية، لا في باصات كما في الماضي.

ويعبر رسم كاريكاتير في “هآرتس”، أمس، عن هذه الاعتبارات الخفية المرتبطة بالمعركة على الوعي. في هذا الكاريكاتير يظهر الوزير المستقيل المتطرف إيتمار بن غفير وإلى جانبه المتطرف الآخر الوزير بتسلئيل سموتريتش، وخلفهما صورة سيارة الصليب الأحمر تنتظر نقل الأسرى الفلسطينيين من السجن الإسرائيلي، فيما يقول بن غفير لسموتريتش: «لا تستدير للخلف إن رغبت في النوم الليلة!»

يشار هنا إلى أن الصفقات السابقة أيضا كانت صعبة للهضم على الإسرائيليين وحكوماتهم، لكن الفارق أن هذه المرة هناك حرب مكلفة وموجعة للإسرائيليين أيضا، كانت بدايتها وجع وعار بالنسبة لهم بسبب «طوفان الأقصى».

في 2011، اتخذ نتنياهو قرارا بإنجاز صفقة مع «حماس» (وفاء الأحرار/شاليط)، وزادت شعبيته في إسرائيل، ففاز في انتخابات 2013، بيد أن هذه المرة الوضع مختلف بسبب سياق الحرب، ومن غير المستبعد أن يكون سقوط نتنياهو أيضا من نتائج الحرب.

هذه الصور المرافقة للتبادل، والمؤثرة على الوعي، تشارك في زعزعة حكومة الائتلاف، وهي من أصلها ستواجه تحديات داخلية، كاستقالة حزب بن غفير، وأزمة العلاقة مع اليهود الحريديم الرافضين للخدمة العسكرية، علاوة على تحدي المصادقة على الموازنة العامة التي يجب أن تقر في آذار/مارس.