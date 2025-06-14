في إطار تطبيع العلاقات.. العراق يعيد فتح معبر القائم مع سوريا أمام التجارة والسفر

الأنبار: قال متحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، إن العراق أعاد رسمياً فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا أمام حركة التجارة والمسافرين، في خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات وإحياء الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وقال المتحدث لرويترز: “معبر القائم يعمل الآن بشكل كامل لحركة الشاحنات التجارية وتنقل المدنيين”، مضيفاً أن إعادة فتحه جاءت بعد تقييمات أمنية مشتركة أجراها مسؤولون عراقيون وسوريون.

وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أشهر من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبغداد وحثّه العراق على استئناف التجارة عبر الحدود.

وكان المعبر أُغلق في أعقاب الحملة التي شنها مقاتلو المعارضة وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق المخلوع بشار الأسد، العام الماضي، وجرى إغلاقه مراراً خلال سنوات الصراع الذي زعزع استقرار المنطقة.

ويُنظر إلى إعادة فتح المعبر أيضاً على أنه مؤشر على تحسن العلاقات بين بغداد والقيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، الذي سعى إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الجوار. ويقول مسؤولون عراقيون إن الحكومتين كثفتا التنسيق في مجال أمن الحدود وتسهيل التجارة، منذ تولي الشرع الرئاسة العام الماضي.

وقال تركي المحلاوي، رئيس بلدية القائم، حيث يقع المعبر الحدودي: “هذا المعبر سيكون ممراً إستراتيجياً لتجارة السلع بين العراق وسوريا”.

(رويترز)