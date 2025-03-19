في اتصال مع ترامب: زيلينسكي يوافق على وقف إطلاق نار محدود ومحادثات في الرياض خلال أيام

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: بعد اتصاله مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تمّ خلاله اقتراح هدنة محدودة تشمل البنى التحتية للطاقة، أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمة مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، بهدف “التوفيق بين طلبات واحتياجات روسيا وأوكرانيا”.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” بعد المكالمة: “نحن على الطريق الصحيح”.

وعقب مكالمته مع ترامب، قال زيلينسكي عبر حسابه على موقع إكس، إن “الرئيس ترامب شارك تفاصيل محادثته مع بوتين والقضايا الرئيسية التي نوقشت”، مضيفاً أنه “يمكن أن تكون إحدى الخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب بالكامل هي وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة وغيرها من المنشآت المدنية. دعمتُ هذه الخطوة، وأكدت أوكرانيا أننا مستعدون لتنفيذها”.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجانبين وجّها فرقهما “لحل القضايا الفنية المتعلقة بتنفيذ وتوسيع وقف إطلاق النار الجزئي”.

في الأثناء، أعلن ويتكوف أن مفاوضات حول وقف النار ستبدأ الأحد، في جدة في السعودية والتي سيتوجه إليها وفد أمريكي.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، في منشور عبر منصة إكس أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي يوري أوشاكوف قائلاً إنهما اتفقا “على أن تلتقي فرقنا الفنية في الرياض خلال الأيام المقبلة، للعمل على تنفيذ وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الجزئي”.

وعبر قناة فوكس نيوز، أوضح ويتكوف أن واشنطن تأمل بأن يشمل وقف النار “البنى التحتية في شكل عام”. لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، شدد، أمس الأربعاء، على أن الاتفاق لا يشمل سوى الهجمات الروسية والأوكرانية على “البنى التحتية للطاقة”، مع استثناء أي بنى تحتية أخرى.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، أقرّ ترامب بأن المفاوضات مع نظيره الروسي، الثلاثاء، كانت “صعبة”، مؤكداً أن “لروسيا الأفضلية كما تعلمون”.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 372 جندياً في عملية ضمنتها الإمارات العربية المتحدة.