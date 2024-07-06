في اتصال هاتفي مع الأسد.. السيسي يؤكد مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)

القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس النظام السوري بشار الأسد تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وقال المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع “فيسبوك” السبت: “تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين”.

(د ب أ)