في اعتراف غريب ومثير: حكم دولي يكشف أنه تجنب طرد ميسي مقابل الحصول على قميصه

باريس ـ «القدس العربي»: بعد سبعة عشر عاما من تحكيمه لمباراة نصف نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم يوم 12 تموز/يوليو عام 2007 بين الأرجنتين والمكسيك، اعترف الحكم الدولي التشيلي السابق كارلوس تشانديا بأنه أنقذ ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني وقتها، من طرد مستحق في الوقت بدل الضائع من المباراة، والذي كان من شأنه أن يحرمه من خوض المباراة النهائية مع فريق التانغو ضد البرازيل، ولكن أيضًا للحصول على قميص النجم الأرجنتيني. يقول الحكم التشيلي السابق، البالغ من العمر اليوم 59 عاماً، في مقابلة مع شبكة ESPN : «كان المنتخب الأرجنتينى متقدماً بثلاثة أهداف دون رد. وكان ليونيل ميسي قد حصل على بطاقة صفراء خلال الوقت الأصلي للمباراة. أضفت ثلاث دقائق كوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي. ولمس ميسي الكرة بيده في لقطة واضحة تستحق بطاقة صفراء ثانية وبالتالي الطرد، وإن كان اللمس قد حصل في منتصف الملعب ولم تكن هناك فرصة للتسجيل للمنتخب المكسيكي. وعليه، لم أنذره حتى لا أحرمه من لعب المباراة النهائية ضد البرازيل».

والحقيقة أن مسألة طرد ليونيل ميسي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 20 عاماً، وحرمانه من خوض المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، لم تكن السبب الوحيد لتساهل الحكم التشيلي معه، فقد حذره الدولي الأرجنتيني الحكم قائلا: «هذا الخطأ يستحق بطاقة صفراء لكنه سيكلفك قميصك» يؤكد الحكم، موضحاً أن ليونيل ميسي «ترك له لاحقا قميصه في خزانته بغرفة خلع الملابس». وأضاف الحكم: «حتى أنه أراد خلع القميص على أرض الملعب، فقلت له لا».

من خلال عدم معاقبته ليونيل ميسي في ذلك المساء، اعترف الحكم كارلوس تشانديا أيضًا بخسارة كل فرصه في تحكيم نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين، والتي فازت بها البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، وتوجت بلقب كوبا أمريكا لكرة القدم.