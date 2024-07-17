في البدء كان سقراط

تجسد لوحة «موت سقراط» التي أبدعها الرسام الفرنسي جاك لوي ديفيد عام 1787 مشهد تنفيذ هذا الفيلسوف الأثيني حكم الإعدام بتناول السم، مع ما في المشهد من مأساة حلّت بسقراط وحزن أصاب تلاميذه، إذ يظهر الفيلسوف بين التلاميذ الذين أغمض بعضهم عينيه، كي لا يرى هول الفاجعة، وأمسك البعض بسقراط، وانزوى آخرون بعيداً عن المشهد المأساوي، فيما سقراط يمد يده لتناول كأس الموت.
هذه اللوحة هي تجسيد للرواية التي رواها أفلاطون الذي كان حاضراً واقعة تنفيذ حكم الإعدام بالسم، وهي الرواية التي كان لها أثر في المشاهد الفلسفية والفنية والدينية لفترات طويلة، كما يرى بعض الدارسين للتراث الفلسفي والديني عبر التاريخ.
ولعل شخصية السيد المسيح هي أكثر شخصيات التاريخ التي بُنيت حولها تصورات مأساوية مستوحاة من «مأساة سقراط» في اللاهوت المسيحي، حيث تكررت في الأدبيات المسيحية صورة سقراط في شخص المسيح، مع كثير من أوجه الشبه بين هاتين الشخصيتين التاريخيتين، ليعاد إنتاج «المسيح المتخيل» خلافاً لصورته التاريخية.
ومن أوجه الشبه بين الشخصيتين أن سقراط في التاريخ الإغريقي فيلسوف اعتمد «الحوار الشفهي» ولم يدون فلسفته أو محاوراته مع تلاميذه، بل دونها فيما بعد تلميذه أفلاطون، كما أن المسيح في التقاليد المسيحية معلم اعتمد كذلك «التبشير الشفهي» ولم يدون تعاليمه، ولكن تلاميذه من بعده هم الذين دونوا أقواله.
ولكثرة ما ارتبط اسم سقراط بأفلاطون ذهبت بعض الكتابات للقول إن سقراط كان شخصية أسطورية من اختراع أفلاطون، وقد تكررت هذه الفرضية مع المسيح الذي ذهبت بعض الكتابات إلى أنه شخصية اخترعها بولس الرسول، حيث ظهرت أعمال لجي. أم روبرتسون، ودبليو بي سميث وكثيرين غيرهما تدعم فرضية اختراع شخصية المسيح، وهي فرضية جاءت ـ فيما يبدو ـ كرد فعل على محاولات يرى بعض الباحثين أنها نوع من أسطرة المسيح التي نحت به منحى سقراطياً في تصوير المأساة.
وتظهر المقارنة بين السقراطية والمسيحية في شكلها التقليدي أنه يمكن مقارنة الاختلافات التي أدخلها المسيح على اليهودية التي هي ديانة أسلافه، بالاختلافات التي أسس لها سقراط، في الفلسفة التي ميزت ما بين عصر الفلسفة الطبيعية قبل سقراط، والفلسفة السقراطية وما تلاها، وذلك في ضوء التشابه الكبير بين شخصية سقراط في التاريخ الفلسفي وشخصية المسيح في الأدبيات المسيحية.
ويبدو أن أهم أوجه التشابه بين الشخصيتين لا تتجسد في سير حياتهما وحسب، ولكن تتجلى كذلك في سردية النهاية المأساوية، حسب الروايتين الفلسفية والمسيحية، فكما تناول سقراط السم بين تلاميذه، بعد الحكم عليه بالإعدام بتهمة التعرض للآلهة، كذلك أُخِذ المسيح ـ حسب المعتقد المسيحي ـ من بين تلاميذه في العشاء الأخير، وتمت محاكمته والحكم عليه بالصلب، بتهمة «التجديف». ولقوة تشابه النهايتين رأى بعض المحققين أن ما يحكى عن موت المسيح على الصليب ما هو إلا محاكاة لموت سقراط بالسم، وتوالت كتابات كثيرة تربط بين «موت سقراط» و«صلب المسيح» وأصبح لدينا «أدبيات صلب» مسيحية تحاول في بعض جوانبها محاكاة أدبيات الموت التراجيدي لسقراط.
كانت السياسة وراء إعادة إنتاج فكرة المأساة من «سقراط المسموم» إلى «المسيح المصلوب» إلى «الحسين الشهيد» الذي أصبح دمه أشبه بقميص عثمان في طبيعة الأهداف السياسية المراد تحقيقها باسم الثأر له
وقد عقدت مقارنات كثيرة بين «موت سقراط» في الأدبيات الفلسفية و«صلب المسيح» في الأدبيات المسيحية، أو بين «السم الفلسفي» في مأساة سقراط و«الصلب الديني» في مأساة المسيح، أو لنقل بين «الفيلسوف المسموم» و«الإله المصلوب. واستمر الجدل في الدوائر المهتمة بالدين والفلسفة، بين «السقراطيين» والمسيحيين في القرون الأولى بعد الميلاد، بين من يحاول أن يعلي من شأن سقراط أو «الفيلسوف المسموم» ومن يحاول أن يعلي من شأن المسيح أو «الإله المصلوب» ولكل من الفريقين حججه وأدلته، وذهب ترتليان ـ صاحب أول استعمال لمصطلح الثالوث ـ إلى أن «الاستشهاد المسيحي» أفضل من نظيره السقراطي، وذلك لأن «استشهاد المسيحيين أرقى من موت سقراط، لأنه يتضمن ألماً أكثر».
أما القديس يوستين الشهيد الذي كان فيلسوفاً قبل اعتناقه المسيحية فكان يرى أن المسيحية هي ذروة تقليد بدأه حكماء اليونان، وفي مقدمتهم سقراط، حيث قال «هؤلاء الذين عاشوا بالحكمة (الفلاسفة) هم مسيحيون، حتى وإن اعتبروا من الملحدين مثل سقراط وهيراقليطوس، وآخرين مثلهم».
ونظراً لتشابه الأدبيات التي نشأت حول المسيح مع تلك التي نشأت حول سقراط، وخاصة محاكاة «الموت السقراطي» في أدبيات «الصلب المسيحي» فإن الشاعر الإنكليزي شيلي لقّب سقراط بـ«مسيح اليونان» فيما كان الفيلسوف الفرنسي فولتير يرى أن المسيح هو «سقراط فلسطين» في إشارة إلى الأثر الكبير لصورة «الفيلسوف المسموم» على صورة «الإله المصلوب» وهو جزء من الأثر الكبير للتصور الفلسفي الإغريقي على التصور الديني المسيحي، أو للفلسفة الإغريقية على الديانة المسيحية، ضمن عمليات معقدة لـ«سقرطة» المسيح، في المخيال اللاهوتي المسيحي.
وإذا كانت السردية المسيحية قد استلهمت فكرة الصلب من تجربة السم في الأدبيات السقراطية، حسب بعض الباحثين، فإن تلك السردية قد أثرت بشكل، أو بآخر في فكرة مشابهة، هي فكرة «الاستشهاد الحسيني» في الإسلام، حيث حاولت الأدبيات الإسلامية ـ والشيعية على وجه الخصوص ـ استلهام تجربة الآلام المسيحية، وإعادة إنتاجها في هيئة إسلامية، وذلك بتكريس «مأساة الحسين» وتحويل الحزن عليه من «حزن مؤقت» إلى «حزن أبدي» وتجسيد الندم على «خطيئة» التخلي عنه عبر استلهام فكرة تخلي تلاميذ المسيح عنه أو خيانة أحدهم له، الأمر الذي أدى لصلب المسيح، حسب المعتقد المسيحي، واستشهاد الحسين، كما في الأدبيات الشيعية.
وترتبط فكرة القداسة هنا بـ«رمزية التضحية» في التشيع، وهي الفكرة المرتبطة بـ«رمزية الفداء» في الكاثوليكية، حيث يبرز دور «الحسين الشهيد» في مقابل «المسيح الفادي» في تناغم بين فكرتي: «ابن الله» و«ابن رسول الله». وعلى الرغم من الفارق الكبير بين المفهومين من الناحية الشكلية، إلا أن جوهر الفكرتين لا يختلف، بعد إضفاء التشيع الصفوي قداسة إلهية على الإمام، وهنا أصبح «استشهاد الحسين» في التشيع معادلاً لـ«صلب المسيح» في الكاثوليكية، و«تراب كربلاء» موازياً لـ«صليب الفداء» و و«فاطمة البتول» على غرار «مريم البتول» و«العائلة المقدسة/أهل البيت» في الإسلام متسقة مع «العائلة المقدسة/العذراء وابنها» في المسيحية.
وتأتي رمزية العدد 12 لدى «الإمامية الاثني عشرية» متجاوبة مع فكرة «الاثني عشرية المسيحية» حيث استلهمت فكرة اثني عشر إماماً بعد النبي محمد فيما يبدو على غرار فكرة اثني عشر تلميذاً، أو حوارياً، بعد المسيح، لتتساوق الأفكار من بعضها، في اقتباسات، وتأثر وتأثير بين المسيحية الكاثوليكية والإسلام الشيعي، وهو ما أشار إليه المفكر الإيراني علي شريعتي في قوله إن الصفويين الشيعة أدخلوا الكثير من الرموز الدينية المسيحية على التشيع من أجل إكمال تميزهم ـ سياسياً ومذهبياً – عن العثمانيين السنة، في أهداف سياسية كانت – على مرّ التاريخ – فيما يبدو السبب وراء إعادة إنتاج فكرة المأساة من «سقراط المسموم» إلى «المسيح المصلوب» إلى «الحسين الشهيد» الذي أصبح دمه أشبه بقميص عثمان في طبيعة الأهداف السياسية المراد تحقيقها باسم الثأر له.
كاتب يمني
أخذ التي بلا شك بمقولات من تراث الأديان الأخرى مثل الكاثوليكية المسيحية، كما أخذ فكرة تقديس الأشخاص من ديانات فارس القديمة.
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.صدق الله العلي العظيم .
المقال أراه يتحدث عن احداث تاريخية كما هي ..
بوجهات النظر فبها المختلفة كما هي..
.
ففي رأيي لا داعي أن نتناوله دينيا.. أو طائفيا حتى..
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وربما من الأحسن أن نأخذ مسافة بيننا وبين مآسي
حدتث قبل قرون عديدة.. وان نتناولها بمنظور
تاريخي .. ولبس ديني.. ولا عقائدي..
مقال اكثر من رائع
انها النصوص الدينية كما وصلتنا فإما أن تكون صادقة او مزيفة وبالتالي مناقشتها تكون تاريخية وليست عقائدية اما ما يخص الشيعة الأمامية فإما يكون حديث المهدي المنتظر قد تم إضافته لاحقا ليكون الإسلام بنفس القدر من المسيحية فليس من المعقول أن يعود المسيح لوحدة ليحقق العدل ولا وجود لالاسلام وهنأ يصبح المسيح اهم من جميع الأنبياء
المسيح عليه السلام من أولى العزم من الأنبياء
التاريخ ما قبل وما بعد المسيح يتدفق منه واليه
كل ما نزل في القرآن هو أن المسبح لم يصلب.. فقط..
قد نفهم أن الجسم الدي صلب ليس له.. وهذا سهل
على رب العالمين.. ولا حديث عن عودته ..
.
ونعلم من القرآن أن مجمد ص هو آخر الرسل..
.
فمن أين أتت قصة عودة المسبح..
.
الأخ سلام ربما قارب الحقيقة فعلا… فقد تأثر الرواة
بمعتقدات مسيحية.. وحتى إسرائيلية.. وحتى
الفقهاء يتحدثون عن إسرائيلية بالواضح.. ويصنفونها
دخيلة طبعا..
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مشهد أن من صلب ليس المسبح.. بل ربما استبدال
جسم بجسم متشابه ليس حصرا على المسبح
اصلا.. في القرآن الكريم… بل هو شبه روتين عند الله
تعالى مع عباده الصالحين… يقوم بنفس الشيئ
حتى مع من قتل في سبيل الله… اليكم الشاهد..
وبعدها ربما لن تستغربوا من شيئ…
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وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
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هنا نفس المشهد.. في عالمنا الحسي يرى القاتل أنه قتل
شخصا فعلا… والله تعالى يقول له غير صحيح..
المقتول لم يقتل.. بل هو حي يرزق عند رب
العالمين.. ولم ينحدث رب العالمين عن حياة بعد
موت.. بل أن الموت لم بحصل اصلا…
.
ما تقدمت به بكل تواضع هو تحليلي الشخصي.. والله أعلم..
الأخ ابن الوليد المحترم:
أكد الله أن الشهداء قتلوا في الآية، ولكنه نفى أنهم ماتوا.
وبالتالي: القتل حصل، لكنهم بعد القتل صاروا أحياء عند ربهم، حسب الآية.
أما المسيح فإن الآية نفت الصلب والقتل “وما قتلوه وما صلبوه”.
الأخ إياد المحترم..
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دعني أولا اثمن حوارك الراقي.. وانتشي به .. لأنني اشتقت الى أناس
ذوو خلق من مستوى رفيع.. عكس تجارب قبيحة ومستمرة..
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كتبت تعليقات مطولة.. ورأيت انها ستضيعنا من بيت القصيد.. فقررت أن
اقتصر على ردود مركزة.. ربما هذا أحسن في النقاش.. وسأعطيك وجهة
نظري على التلات اسطر بالترتب التالي 3 1 2
.
3. أما المسيح فإن الآية نفت الصلب والقتل “وما قتلوه وما صلبوه”.
.
هنا شيئ من اختلاف تقيدا بنص الآية كما هو.. بحيث الآية اتبت الصلب والقتل..
ونفت أن يكون المسيح هو الضحية.
.
1 تقول: أكد الله أن الشهداء قتلوا في الآية، ولكنه نفى أنهم ماتوا.
.
اثفق معك هنا.. خصوصا بتفسير ” ليسوا امواتا” تعني لم يموتوا
.
يتبع رجاء 1
2. وبالتالي: القتل حصل، لكنهم بعد القتل صاروا أحياء عند ربهم، حسب الآية.
.
هنا اختلاف جوهري.. انا اتبع منهجا علميا يتقيد بمنطوق الآية كما هو فقط..
وهو منهج لا يوجد فيه ترادف.. ولا حشو.. ولا نقصان.. بمعنى ما اراد الله تعالى
قوله لنا يقوله بدقة متناهية.. ولا نحتاج الى نقصان شيئ (الناسخ والنسوخ) .. ولا
زيادة شيئ ( التفسير اللغوي والشاعري ).. ووفقا لهذا لا ارى أخي الكريم من اين
أتيت ب ” صاروا”.. صاروا أحياء معلومة غير موجودة في الآية.. ولو اراد الله أن يقول
لنا أنه أحياهم.. لقالها بدقة مثل هذه الآية:
.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ
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لكن لا عليك.. القفزة التي حصلت “صاروا” هي لاستيعاب ماذا حصل وفق قوانين طبيعتنا نحن..
فالقتل يتبعه الموت عادة.. لكن أخي الكريم.. الآية اصلا هي تعجيزية.. فتعالى نبحث معا عن فهم
وفق نص الآية فقط..
.
يتبع رجاء 2
مبدأ عدم الترادف يقول لنا أن قتلوا لا تعني ماتوا… فالقتل عمل.. والموت نتيجته.. فهل هناك
قتل بدون موت.. نعم.. اذا تدخل الله تعالى مباشرة في قوانين الطبيعة التي تضطرنا الى “صاروا”..
ففي قصة ابراهيم حدتث عمليا عملية قتل.. لكن بدون موت.. ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾
.
الموت نتيجة للقتل.. وقد تقوم عملية القتل .. بدون نتيجة اذا.. مع تدخل الله تعالى المباشر..
.
نستنتج إذا أن الاعجاز في الآية هو هذا بالضبط.. القتل واستمرار الحياة في آن واحد..
ففي حالة ابراهيم عليه السلام قوانين الحرق هي التي تغيرت.. وابراهيم بقي في الطبيعة..
وفي حالة الشهداء قوانين المادة هي التي غيرت.. بحيث كان هناك فعلا اجسام سقطت قتلى..
والشهداء اختفوا من الطبيعة..
.
وبيني وبينك.. هل هذا على الله بعزيز..
.
اظن أن هذه المقاربة في تأويل الآية لا تضطرنا الى “صاروا” الغير الموجودة في الآية.. وهكذا لا نزيد
على كلام الله تعالى شيئا .. وفي الأخير.. الله أعلم.. طبعا.. وأبدا..
.
مافيش فايدة.. 😏.. اردت تعليقا مختصرا.. مستحيل.. الموضوع لا يمكن نقاشه باختصار..
.
شكرا لك.
.
انتهى شكرا 3
شكراً جزيلاً للردود الوفصلة.التي تفتح أفق القراءة.
إذن أنت تقول بأن “ولكن شبه اهم” التي فسرها الأقدمون بأن شبه عيسى عليه السلام نقل إلى يهوذا، بأن “شبه لهم” تعني أنه شبه لهم أنهم صلبوا وقتلوا.
أي ألتبس الأمر عليهم فتخيلوا أنهم صلبوا وقتلوا؟
لابد أن نقرأ الآية كاملة:
.
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
.
أبدأ بالنهاية .. بالحقيقة وهي أن الله يؤكذ بيقين انهم لم يقتلوه..
.
ثم أذهب إلى البداية.. فالله يؤكذ أن هناك من قال
انهم قتلوا المسيح.. و صراحة.. انا استوعب الآية
بتغيير قوانين الطبيعة هنا أيضا.. فقد كان هناك
جثة مصلوبة طبق اصل جسم المسيح.. بيد أنه
اختفى من الطبيعة…
.
لكن للأمانة.. من أين أتى الشك…
.
لم يأتي في نظري من اختلاف في الشبه بين الجثة
المصلوبة وجسم المسيح… فهو كان بينهم ويعرفون
جسمه وملامحه… وأدنى اختلاف يكفي لنفي قتله.. باليقين..
.
يتبع رجاء 1
الشك أتى عند المؤمنين الدين رأوا عيسى س رسول
بمعحزات عظام.. ولم يصدقوا نهايته التعيسة بهذا
الشكل.. وفطريا احسوا أن الأمر لا يستقيم.. وأن في
الأمر لغز.. وتكاترت الالغاز والاسئلة والشكوك.. وبقي
الأمر فيه شك.. ومبني في النهاية على الظن.. بدون
معطيات مادية..
.
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ..
توضيح..رجاء
.
أنا لا أقول أن شبه عيسى انتقل ال. يهود.. ولا احتاج
هكذا ميتافيزيقا.. بل اعتمد في كرحي على تدخل الله تعالى
في قوانين الطبيعة.. والدي حدثنا كثيرا أنه يقوم
به بين الفينة والأخرى.. كالأمثلة السابقة.. وللعصى.. وشق البحر.. والطوفان .. والجراد.. والأمثلة كثيرة في
الذكر الحكيم.. تتبث قدرته تعالى.. وهي رسائل إلينا أيضا..