في الذكرى الخمسين لرحيلها: أغنيات كوكب الشرق تتحول إلى الموسيقى الإلكترونية

بيروت – «القدس العربي» : فيلم «غرام وانتقام»، من بطولة أسمهان ويوسف وهبي وإخراجه، إلى جانب محمود المليجي وأنور وجدي، ويعود انتاجه لسنة 1944. عنوان هذا الفيلم بات اسماً لفرقة موسيقية ستُقدّم مساء 30 الشهر الجاري عرضاً موسيقياً بدعوة من دار اوركسترا باريس الفيلهارمونية العريق، الذي يتسع لحوالى 3500 كرسي. والمناسبة عظيمة وهي الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

«غرام وانتقام» فرقة يعود تكوينها لعشر سنوات مضت تعد محبي موسيقاها الإلكترونية بـ«أجمل الليالي» والتي سيقدّمها المؤلف الموسيقي ريس بيك إلى جانب اعضاء الفرقة.

وفي بيان صادر عن الفرقة جاء فيه أن «أجمل ليالي» هو تكريم يعطي حياة جديدة لموسيقى أم كلثوم، في عرض يجمع بين الأغاني الأكثر شهرة ورمزية لمن أدّتها، إضافة إلى الصور الرائعة التي تركتها في السينما المصرية. «أجمل الليالي» يعيد إحياء صوت كوكب الشرق، ويقدّمها بتحديث في التوزيع الموسيقي، بالإضافة الى توليفة صور من الأفلام والحفلات، لتقديمها للمشاهد ضمن عرض يقطع الأنفاس ويلامس المشاعر، وينقل المتلقين إلى «نوستالجيا» العصر الجميل للموسيقى والسينما العربية.

تعتمد الفرقة على إرث كبير للسينما والموسيقى العربية. وهو إرث من موسيقى البوب العربية والأفلام المصرية من الأربعينيات إلى التسعينيات من القرن العشرين الخصب فنياً. فقد ابتكر الموسيقار ريس بك هجينًا خصبًا بين أفراح الماضي والجماليات الحديثة. فهو يقوم بإعادة مزج الألحان القديمة، بالتعاون مع مهدي حداب على العود، والموسيقي جوليان بيرودو، المتخصص بالموسيقى الإلكـــــترونية، عبر استحضار مقاطع تعود الى الزمن الجميل، عندما كان العالم العربي يعج بالمواهب الموسيقة والسينمائية التي أســـــست للفن العربي الحديث.

ومن الأعمال الموسيقية التي يركز عليها الموسيقار ريـــــس بيك أغاني وأفلام أم كلثوم، وأسمهان، وصباح، وعبد الحليم حافظ، ووردة، ومـــــحمد عبد الوهاب. وهم جميعاً من أيقونات العالم العربي، ومن شأن اغنياتهم أن تأخذ المتــــلقي في رحلة من الحب والانتقام عبر الزمن.

«أجمل الليالي» في باريس هو العرض العالمي الأول للفرقة، ويأتي ضـــمن جولة للعام 2025 – 2026. كما ســـــيصدر عمل الفرقة الــــجديد في ألبوم في خـــــريف 2025.