في الذكرى العاشرة لختمه.. المعارضة التونسية تستحضر “دستور الثورة” لاستعادة الديمقراطية

تونس- “القدس العربي”: احتفت المعارضة التونسية بالذكرى العاشرة لختم “دستور الثورة”، ودعت للاستعانة به لإعادة “الديمقراطية” للبلاد.

وكان المجلس التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) صادق بأغلبية 200 من أصل 217 نائب على الدستور السابق في كانون الثاني/ يناير عام 2014، قبل أن يتم ختمه في اليوم التالي من قبل الرئيس منصف المرزوقي ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة علي العريّض.

وكتب الرئيس السابق منصف المرزوقي “دستور الثورة الذي مرت عليه 10 سنوات هو النص التأسيسي الوحيد منذ 3 آلاف سنة الذي ناقشه التونسيون أشهرا بكل حرية، وتوافقوا عليه رغم اختلافاتهم بكل حرية، وأجمعوا فيه بكل حرية كيف سيحكمون”.

وأضاف “هذا النص الفريد من نوعه المفترَى عليه من قبل المخادعين والمخدوعين هو الذي يجب الافتخار به والتمسك به والاجتماع حوله لإنهاء هذه الردّة غير المسبوقة في تاريخنا. وهو الذي يجب أن يكون نبراسنا في إعادة بناء الدولة والمجتمع حسب مواده وقيمه”.

وكتب وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام “تمر اليوم الذكرى العاشرة للمصادقة على دستور الثورة (دستور2014) الذي صاغه الشعب عبر إرادته الجمعية الحرة، والمعبر عنها في المجلس التأسيسي بعد أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ تونس، وهو الدستور الذي ضمن لتونس حرياتها الفردية والعامة ولكن انقلب عليه رجل مغامر ومخادع يرفع شعارات الثورة ويكيد لها بالليل والنهار، كتب دستوره بنفسه وصححه بنفسه وبات يحكم به حكما فرعونيا مطلقا ويجمع كل السلط بين يديه بلا حسيب ولا رقيب”.

وأضاف “عاشت تونس وثورتها المجيدة وعاش ودستورها الحر والتحرري وكل عام وأنتم بخير”.

ونشر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر، صورة له وهو يوقع على دستور 2014 داخل البرلمان، وعلق بالقول “الذكرى العاشرة لدستور الشعب”.

ونظم حزب التيار الديمقراطي ندوة سياسية بعنوان “الأزمة الدستورية في تونس داخل دستوري 2014 و2022”.

وقال أمينه العام نبيل حجي إن “دستور 2014 كان لشعب ظن انه ذاق الحرية و هو يمثل بشكل كبير للشعب التونسي وهو ما تثبه بعض الارقام من بينها عدد الاحزاب الموجودة في البلاد، كذلك وجود تشاركية من قبل المجتمع المدني، في المقابل دستور 2022 تخلى عنه حتى من كتبه ودعا إلى المشاركة بإلغائه بدستور آخر”.

وكان الرئيس قيس سعيد قرر في أيلول/سبتمبر عام 2021 تعطيل أغلب فصول الدستور، قبل أن يستبدله بعد أشهر بدستور جديد لم يحظ سوى بثقة 28 في المئة فقط من التونسيين.