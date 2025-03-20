في الذكرى 69 لعيد الاستقلال: تونسيون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين وتنقية المناخ السياسي في البلاد

تونس ـ «القدس العربي»: استغل سياسيون ونشطاء تونسيون الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتنقية المناخ السياسي في البلاد.

وقال الحزب الجمهوري، في بيان على موقع فيسبوك: “ونحن نحيي هذه الذكرى المجيدة، نجد أنفسنا أمام واقع مرير يهدّد المكاسب التي تحققت بفضل تضحيات أبطال الاستقلال ونضالات الأجيال اللاحقة، فبدل أن تكون تونس بلداً تسوده الحرية والديمقراطية، نشهد تراجعاً خطيراً في الحقوق والحريات، وسط مناخ من القمع والتنكيل بكل الأصوات المستقلة وبمعارضي السلطة، والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة التي تستهدف سياسيين ونقابيين وصحافيين ونشطاء المجتمع المدني. إنّ هذا الوضع يمثّل انتكاسة كبرى لمكتسبات الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي”.

كما عبر عن رفضه لـ”كل أشكال التنكيل والقمع السياسي والتضييق على الحريات العامة والفردية، ونعتبر أنّ ترهيب الأصوات المستقلة والمعارضين والزجّ بهم في السجون خيانة لقيم الاستقلال وأهداف الثورة”، مطالباً بـ”الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، وإيقاف المحاكمات ذات الطابع السياسي التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة”.

ودعا أيضا إلى “توحيد الجهود بين كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية لمواجهة هذا الانحراف الخطير نحو الاستبداد، والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الانهيار وإرساء دولة القانون والمؤسسات”.

كما اعتبر الحزب أن “معركة الحرية لم ولن تتوقف، والأجيال الحالية مدعوة اليوم إلى نفس الصمود والتضحية التي قدّمتها الأجيال السابقة، لأنّ الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بسيادة شعبية حقيقية واقتصاد منيع وقادر على خلق الثروة وردم الهوة بين الجهات، وعدالة اجتماعية، ودولة تحترم حقوق مواطنيها، مؤكداً تمسكه بـ”بالديمقراطية كخيار لا رجعة فيه، ورفضنا لأي محاولة لإعادة البلاد إلى مربع الحكم الفردي والاستبداد”.

وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي: “لا معنى للاستقلال عندما لا يشعر مواطنوك بالحريّة والعدل والأمان وعندما تمتلئ سجونك بالمظلومين”.

وأضاف: “لا معنى للاستقلال عندما تفتقد لسيادتك الغذائية والطاقيّة والرقميّة، وترتهن للخارج من أجل تحقيقها”.

وعبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن “قلقه الشديد إزاء ما تشهده البلاد من اتساع رقعة الفقر وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الناس. ومع تواصل معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع، فإنه على يقين من أن شعبنا سيبقى مدافعاً على استقلال البلاد وسيادتها وعلى حق كافة التونسيين والتونسيات في العيش الكريم، قادراً على إصلاح السياسات الفاشلة وتقويمها والنهوض من جديد مهما احتدت الظروف”.

واعتبر الحزب أن “الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل فرصة ثمينة للخوض في هذه المسائل الجوهرية التي تشغل بال المواطنين لإيجاد الحلول المناسبة لها بعيداً عن أجواء التشنج والإثارة والتشفي. ويرى من أجل ذلك أنه حان الوقت لتنقية المناخ السياسي والاجتماعي بالإفراج عن سجينات وسجناء الرأي من صحافيين وسياسيين وإيقاف التتبعات ضدهم، وتوفير ظروف المحاكمات العادلة والشفافة لكل مشتبه به في قضايا العنف والفساد، وإلغاء المراسيم المنافية لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك المرسوم 54 (الخاص بالجرائم الإلكترونية) سيئ الذكر”.

كما جدد موقفه الداعي إلى “تجريم خطاب الكراهية والعنصرية الذي استفحل في المدة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يغذيه تباطؤ الدولة في إيجاد حل جذري لملف الهجرة غير النظامية وتحمل مسؤولياتها كاملة في مراقبة الحدود وتسوية أوضاع المهاجرين المتواجدين على التراب الوطني بعيداً عن التحريض والتشهير مع احترام حقوق وكرامة الإنسان مهما كان جنسه ولونه ودينه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية والإفريقية المعنية بقضايا اللاجئين”.

وكتبت شيماء عيسى، الناشطة والقيادية في جبهة الخلاص الوطني: “تحرر الوطن إبان الحركة الوطنية، والتونسيون إبان الثورة. والآن، عودة الاستبداد والارتهان والاعتقال وتكميم الأفواه وقوة السجون وتلفيق القضايا والاعتباط والشعبوية. صفر إنجازات، وصفر نجاحات، والكثير الكثير من الظلم والتجاوزات”.