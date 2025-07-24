في الضفة إضراب عن الطعام: «نجوع لأجل غزة»

رام الله- «القدس العربي»: لم يجد مجموعة من القادة الميدانيين والنشطاء الفلسطينيين في مدينة رام الله إلا خطوة إعلان الإضراب عن الطعام في وجه سياسات تجويع المواطنين في قطاع غزة.

ووقع المضربون عن الطعام على يافطات رفعت في ساحة مركز بلدنا الثقافي التابع لبدلية البيرة باسم «أحرار الشعب الفلسطيني» حيث أعلنوا عن حراك نخبوي يتوقع أن يتصاعد في الأيام المقبلة.

وأعلن قياديون ونشطاء وممثلون عن حراكات شعبية في رام الله، خوضهم الإضراب المستمر عن الطعام، ما دام قطاع غزة يتعرض لعملية تجويع ممنهجة من قبل الاحتلال.

وشارك بالإضراب قيادات في حركة «فتح» ومنهم أحمد غنيم، ومنسق المؤتمر الشعبي عمر عساف، والناشطة النسوية آمال خريشة، والحقوقي الطبيب ممدوح العكر.

وقال المضربون عن الطعام في بيان صحافي وصل «القدس العربي» نسخة منه: «يا شعبنا، يا شعوب أمتنا العربية والإسلامية، يا أحرار العالم: كفى صمتًا، كفى تواطؤًا، كفى تخاذلًا أمام جريمة العصر المستمرة منذ 22 شهرًا في قطاع غزة، حيث يُرتكب بحق شعبنا الأعزل أبشع أنواع الإبادة الجماعية والتجويع حتى الموت».

وجاء في البيان الصحافي: «نحن الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي. نُعلن إضرابًا مستمرا عن الطعام، إسنادًا لأهلنا في غزة، ورفضًا لهذه المجازر المستمرة، مؤكدين أن مصيرنا واحد، ووجعنا واحد. ونرفع شعار: «تجوع الضفة وتنتفض… حتى يتوقف العدوان على غزة».

وطالب المضربون «الشرفاء في فلسطين، وفي الوطن العربي، والعالم الإسلامي، وكل أحرار العالم، إلى خطوات فعلية ومؤثرة تُجبر الحكومات والأنظمة الدولية على وقف العدوان الإجرامي، وردع جريمة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج ضد الشعب في غزة».

وقال منسق «المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليونا»، عمر عساف، إن هذا الإضراب يأتي بعد التقصير الذي عانينا منه منذ 22 شهرا وعدم الوقوف الى جانب أهلنا الذين يموتون تجويعا وإبادة جماعية في غزة.

وتابع: «لقد آن الأوان للتحرك وتوسيع الحراك ومشاركة الشعب في التصدي للإجرام الصهيوني الذي كانت نتائجه قرار الاحتلال بالأمس بضم الضفة الغربية». وأضاف: «هذه الخطوة تقول إننا لا يجب أن نبقى صامتين.. نجوع لأجل شعبنا ولأجل غزة».

وقالت الناشطة خريشة إن الإضراب يعلن عن تلاحم فئات الشعب الفلسطيني، ويؤكد وحدة المصير والهم. وشددت على رسالة الإضراب مفادها أننا «في الضفة وغزة وكل مكان، نحن شعب واحد وأرض واحدة وقضية واحدة».

وشهدت مدينة رام الله قبل يومين مسيرة ليلية حاشدة وسط المدينة دعت لها حراكات شبابية حيث اعتقلت أجهزة الأمن بعض المشاركين فيها.

ويتوقع القائمون على الإضراب أن تنضم قوى ونشطاء ومواطنون للإضراب عن الطعام، حيث ستكون ساحة بلدية البيرة منطلقا لكل الفعاليات والأنشطة التضامنية مع قطاع غزة.