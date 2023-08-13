في العراق… لم تبق إلا أزمة الجندر

بات اصطناع الأزمات أمراً معروفا في العراق، فما أن تنتهي واحدة، حتى تنطلق حملة تصعيد وتسقيط جديدة، ولا أحد يعرف سبب إطلاقها، أو سبب توقيتها. وقد شهد العراق مؤخرا حملة عنيفة ضد مصطلح (الجندر) ومن اسمتهم الحملة (الجندريون). إذن ماهو المعنى العلمي لـ(الجندر) الذي تتم شيطنته في العراق؟ ولماذا يتم خلطه بمفاهيم وسلوكيات لا تمت له بصلة؟ ولماذا تروج الحملات المضادة له عبر خطاب ديني تحريضي؟

المفارقة المضحكة المبكية، إن كل هذه الأزمات وما يصاحبها من حملات إعلامية وضجة على منصات التواصل الاجتماعي غير معروفة الدوافع، أو من يحركها بشكل دقيق، لكن يبدو جليا إن صناعة الأزمات باتت طريقة نمطية في تعاطي الطبقة السياسية مع الأزمات الحقيقة التي يعيشها العراقي، فهي أمر يساعد في أشغال الناس عن الأزمات الحقيقية التي يعيشونها بسبب نقص الخدمات، ليتحول انتباههم ولو مؤقتا، إلى مواضيع جانبية.

وعادة ما يصاحب هذه الحملات تصعيد عقائدي أو ديني، لغرض تسويقها للشارع، حيث يتم هذا التسويق عبر طرق شعبوية تعتمد التعمية والخلط وعدم توخي الدقة. آخر موجات التصعيد الشعبوي والإعلامي في العراق كان منصبا على مصطلح (الجندر) ومشتقاته مثل، الجندرة، والجندريين باعتبار المفهوم حصان طروادة الذي سيدخل بواسطته الفكر الغربي الهدام لمجتمعنا الحصين، بغية «تدمير أخلاقنا، وتشويه تفكير شبابنا»، وقد اعتمدت الحملة على استخدام السلاح الأمضى شعبويا، وهو الممارسات والشعائر الدينية للترويج لما يسمونه (هجمة جندرية) على المجتمع العراقي. أما اذا تجاوزنا قليلا الرثاثة الشعبوية، فسنصل إلى تجمعات وندوات ونشاطات تدعي العلمية، وتناقش موضوعات وتضع عناوين مثل؛ «مصطلحات تحارب الفطرة؛ النوع الاجتماعي، الجندر، العنف ضد المرأة، تمكين المرأة، المثلية»، وتدعي تسليط الضوء على «معاني هذه المصطلحات وغايات طرحها على مجتمعاتنا، والدعم الخارجي لتجسيد نشرها». حتى وصلنا يوم 8 آب/أغسطس الجاري الى إصدار قرار من هيئة الإعلام والاتصالات، التي تمثل أعلى سلطة حكومية مسؤولة عن الإعلام والاتصالات في العراق، يتضمن تعليمات بخصوص منع استخدام مفردات (النوع الاجتماعي) و(الجندر) و(المثلية) في كل المخاطبات الخاصة بالهيئة، لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي. كما تضمن القرار الحكومي توجيها لوسائل الإعلام والشركات القطاعية العاملة في العراق بمنع الترويج لهذه المفردات بما لها من مدلول اصطلاحي حالي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعدم استخدام مفردة (المثلية الجنسية) واستخدام المفردة الحقيقية (الشذوذ الجنسي).

أطباء النفس في العالم اليوم متفقون على أن الإنسان يولد بهوية جنسية، وهي عبارة عن الإحساس الداخلي الذي يحمله، يعني كيفية شعوره هل هو ذكر أم أنثى

إذن دعونا نتعرف بشكل علمي على (الجندر)، وهو أحد مصطلحات العلوم الاجتماعية، المستخدمة بشكل واسع في البحوث والكتابات الاجتماعية، الذي لا علاقة له بكل الهذر الذي قيل. وتجدر الإشارة في البدء إلى أن المصطلح ذو أصل غربي، فهو بالإنكليزية (gender)، وقد طرحت له مرادفات عديدة في الترجمات العربية، إذ حاول البعض ترجمته (جنوسة)، بينما استعمل البعض مصطلحا أكثر شيوعا هو (النوع الاجتماعي)، وقد ارتأى بعض الباحثين الإبقاء على لفظ المصطلح كما هو ليكتب (جندر) بالعربية للدلالة على المفهوم. أما معناه، فيمكننا توضيحه بطريقة مبسطة، فنقول، إن الإنسان يولد ككائن بيولوجي معرف الجنس، فيكون إما ذكرا أو أنثى، لكن الأدوار الاجتماعية التي سيتم وفقها تحول الذكر إلى فتى أولا ثم رجل، وتحول الانثى إلى فتاة أولا ثم امرأة هي أنساق ثقافية واجتماعية يتم عبرها تشكل دور الرجل والمرأة في المجتمع، أي أن الجندرة هي عملية التنشئة الاجتماعية القائمة على أساس جنس الفرد وبحسب توقعات السلوك الاجتماعي في المجتمع، وبالتالي فإن (الجندرة) تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات، ولا توجد إكذوبة فرض نمط ثقافي معين باعتباره هو «الجندرة الغربية» التي يحاول الغربيون فرضها علينا. ماذا يعني هذا الكلام أيضا؟ إننا ننشيء أطفالنا، حسب توقعات المجتمع الذي سيتعاملون معه، لذلك تتم تنشئة الطفل الذكر ليجلس بطريقة معينة، ويتحدث بطريقة معينة، ويأكل ويلبس ويمشي ويتفاعل مع الآخرين بطرق يتقبلها المجتمع منه كفتى، ومن ثم كرجل له دور اجتماعي معرف بقواعد السلوك الاجتماعي المقبولة، كذلك الحال بالنسبة للفتاة، وما يتعلق بملبسها وسلوكها وكلامها وتفاعلها مع الآخرين، هذه المسألة هي الجندرة، أي التنشئة الاجتماعية القائمة على الفروق بين الجنسين. بالتأكيد تدخل في سياق عملية الجندرة وتؤثر فيها بشكل كبير التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فالبنت كانت قبل مئة عام تُهيأ في مجتمعاتنا لتكون متوائمة مع دورها الاجتماعي كأم وربة بيت، ولا يمكن أن تؤهل علميا واقتصاديا للخروج لسوق العمل، لكن تغيرات الحداثة فرضت أنماطا جديدة من التنشئة في مجتمعاتنا انعكس تأثيرها على الجندرة، التي يتم بها التعامل مع البنت لتكون فاعلة وعاملة وذات دخل اقتصادي، بالمقابل تم تغيير جندرة الفتى ليتقبل التغيرات ويتعاطى معها نتيجة التغيرات التي حدثت في المجتمع وأدت الى تغيير دور الرجل فيه. كما يمكننا القول لمن ينتقدون الجندرة ويستعملونه كمصطلح يدل على أفعال قبيحة، هل تعلمون أن هنالك جندرة إسلامية؟ نعم، لأن إعدادنا للأنثى مجتمعيا لتكون امرأة مسلمة تلتزم بأنماط سلوكية محكومة بمنظومة القيم والأخلاق الإسلامية، هي عملية جندرة إسلامية، وكذلك تنشئة الفتى ليكون رجلا صالحا في مجتمع إسلامي هي عملية جندرة إسلامية، أما مسألة الخلط، جهلا أو تعمدا، للجندر مع المثلية الجنسية، فبالتأكيد له أسبابه، إذ أن مفهوم الجندر يعتبر من المفاهيم الحديثة في العلوم الاجتماعية، التي لم تطرح وتشيع إلا في تسعينيات القرن الماضي، وقد رافق هذا الطرح تطور مكانة المرأة ورفع الحيف والظلم الواقع عليها في العديد من المجتمعات الإنسانية، وبروز دور المنظمات النسائية المطالبة بحقوق النساء، وصولا إلى بعض الحركات المتطرفة التي طرحت رؤى راديكالية في المطالبة بتغيير الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة في المجتمع على صعيد الدور البايولوجي والميول الجنسية، لذلك اعتبر بعض الرافضين لمفهوم الجندر أنه مرتبط، أو ناتج عن تغيير وتشويه بايولوجيا الذكر والأنثى في المجتمعات الحديثة.

أطباء النفس في العالم اليوم متفقون على أن الإنسان في مجتمعاتنا يولد بهوية جنسية، وهي عبارة عن الإحساس الداخلي الذي يحمله، يعني كيفية شعوره هل هو ذكر أم انثى، ومسألة الهوية الجنسية التي يشعر بها الأفراد تكاد تكون متوافقة بنسب تصل الى 98 في المئة مع الهوية البايولوجية، التي ولد بها الفرد، لكن في حالات استثنائية يولد البعض وهم يعانون اضطرابا يطلق عليه توصيف (أن الجسد وجد في المكان الخاطئ) بمعنى الشكل الذكري وجد في هوية أنثوية أو بالعكس، وهذا ما يطلق عليه اضطراب الهوية الجندري للفرد، الذي يستدعي في بعض الأحيان علاجا، أو عمليات جراحية لتصحيح الجنس، أو التعايش مع الوضع الذي يختاره هذا الشخص، وفي كل الأحوال هذه المسألة قليلة الحدوث طبيا، لكن مروجي نظريات المؤامرة أخذوا يتكلمون عن تغيير جنس الأطفال في المدارس عبر علاجات هرمونية، وروجوا مفاهيم مثل مفادها أن العائلة البشرية في طور التفكك بسبب المؤامرات العالمية التي تقودها جهات خفية، لكن من يعيش في الغرب يعرف جيدا أن المجتمع الإنساني، ما زال بعيدا عن هذه المرحلة، على الرغم من كل الدعاية للمثلية ومحاولات التطبيع التي تطالب بها جهات للتعامل مع المثليين، ومع كل ذلك هل هذا الأمر يعني ان الجندر هو الدعوة للمثلية؟ والجواب بالتأكيد لا. من يطلع اليوم على قنوات التلفزيون العراقية ومنصات التواصل الاجتماعية، التي تفور بمهاجمة الجندر، والجندرة يعتقد أن مشاكل الخدمات في العراق، وصفقات الفساد السياسية قد انتهت، ولم يبق أمام العراقي إلا التخلص من الجندرة ليعيش حياة حرة كريمة. أي ضحك على العقول؟

كاتب عراقي