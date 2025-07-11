“في القلب دوما”.. آلاف المغاربة يجددون دعم غزة والقضية الفلسطينية- (فيديو)

الرباط: جدد آلاف المغاربة، الجمعة، دعمهم لقطاع غزة والقضية الفلسطينية من خلال وقفات احتجاجية نظمت بعدد من مدن المملكة، للأسبوع الرابع والثمانين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وجاءت الوقفات عقب صلاة الجمعة في مدن القصر الكبير والمضيق وفاس ومكناس (شمال)، والقنيطرة (غرب)، وبركان ووجدة (شرق)، وميدلت وتنغير (جنوب شرق)، استجابة لدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

ورفع المحتجون لافتات تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية وتندد بالإبادة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بينها: “فلسطين في القلب دوما وليس يوما”، و”يوم غضب ضد التهجير والإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

كما دعوا عبر هتافاتهم إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية، وتسريع إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تعاني من المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.

ونُظمت الوقفات تحت شعار: “وما النصر إلا من عند الله”، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)