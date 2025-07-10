في “القمة المملة”: نتنياهو يطلب “إذناً خطياً” لاستئناف القتال بغزة.. وويتكوف ينهال بالشتائم 

قبل 11 يوماً، اصطحب نتنياهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد إلى المحكمة العسكرية في تل أبيب لتقدم لهما رأياً سرياً لتأجيل محاكمته. وقد أعلن نتنياهو بأنه “انتظر ثماني سنوات ليقول الحقيقة في المحكمة أخيراً”. يصعب التصديق بأن الأمر كان لولا أنه يتعلق بحماية أرواح الناس، لتمكن رؤساء جهاز الأمن من منعه من تحقيق هذا الطموح. إن مضمون هذه الآراء سري، جدول نتنياهو الزمني واضح. ومنذ ذلك الحين، لم يحدث شيء دراماتيكي.

في الأسبوع الأول من تموز، تجول نتنياهو في أرجاء البلاد طولاً وعرضاً، وهو الآن في واشنطن، وهذه رحلة كانت المحكمة ستؤجل بسببها في الأصل. لماذا سافر نتنياهو إلى واشنطن بهذه السرعة؟ غير واضح. الكونغرس في إجازة هذا الأسبوع، والأغلبية الساحقة من السيناتورات والنواب ليسوا في المدينة، وكان لرئيس الحكومة لقاءان قصيران مع أعضاء في الكونغرس. كانت اللقاءات مع ترامب استثنائية، كانت مملة. من اعتاد على الاستعراضات الإعلامية والدراما والمفاجآت في الغرفة البيضاوية، لم يحصل على شيء.

في الواقع، كان يجب أن يكون اللقاء الأول مغلقاً أمام وسائل الإعلام، ولكن ترامب قرر في اللحظة الأخيرة دعوة الصحافيين الدائمين في البيت الأبيض لجلسة أسئلة وإجابات. ولكنه لم يُقل هناك أي شيء مهم.

اللقاء الثاني، بعد أقل من 24 ساعة، أغلق أمام وسائل الإعلام ولم يحضره حتى الصحافيون المحليون. كانت الصور التي نشرت منه استثنائية؛ ظهر نتنياهو في بعضها واقفاً بجانب ترامب، في حين يجلس الرئيس على الكرسي. مؤخراً، يجلس نتنياهو أمام ترامب كموظف في لقاء عمل. بعد اللقاء ترامب، لم يغرد أي شيء في الشبكة الاجتماعية، ولم يُسرب أي شيء للصحافيين المحليين. اكتفى نتنياهو بنشر فيلم قصير من بلير هاوس.

“أراد نتنياهو جولة انتصار”، قال مصدر في الوفد الإسرائيلي. حصل على جولة انتصار في البيت الأبيض، رغم أن الاهتمام الأمريكي انتقل من الحرب مع إيران إلى الكارثة في تكساس، والتعرج إلى قضية جيفري افشتاين. تحدث نتنياهو في اللقاءات عن الموضوع الإيراني، وثمة تنسيق كامل بين الطرفين في هذه القضية. الولايات المتحدة معنية باستمرار المفاوضات مع إيران حول المشروع النووي ومعالجة مخزون اليورانيوم المخصب بالدبلوماسية. وحصلت إسرائيل من الولايات المتحدة على موافقة صامتة، إنه إذا رممت إيران مواقع إنتاج الصواريخ البالستية فسيتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من مهاجمتها. في المحادثات مع “الوفد الإسرائيلي” كان واضحاً أن الغطرسة التي تشعر بها “القدس” في أعقاب “النصر المطلق” وبعد وقف إطلاق النار، استبدلت بها صورة أكثر تعقيداً للإنجازات التي تحققت والإدراك بأن إيران ما زالت تشكل تحدياً لإسرائيل.

أما في الشأن السوري فلا تطورات حقيقية. حسب منشورات أجنبية، تستعد إسرائيل للانسحاب من المناطق القريبة من القرى السورية التي احتلتها في كانون الأول الماضي، دون الانسحاب من قمة جبل الشيخ. يرى نتنياهو أن هذا الجبل ذخر إسرائيلي إلى الأبد. في المحادثات تملص “المصدر السياسي الكبير” من كل سؤال حول انطباعه من طبيعة النظام السوري الجديد ورئيسه؛ وهل الأمر يتعلق بإرهابي يرتدي البدلة أم مناحيم بيغن السوري.

في القريب، ربما يكون هناك إعلان علني عن العلاقات مع سوريا، ومحاور التنسيق الأمنية بوساطة دول الخليج ستواصل العمل تحت الرادار. الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل، ومن ناحيتها يجب على الطرفين فعل الجيد لهما.

بقيت الدوحة فقط. حتى أمس، عاد ويتكوف من واشنطن إلى فلوريدا، وهو ينوي السفر إلى العاصمة القطرية، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن. يريد نتنياهو تعهداً أمريكياً صريحاً يمكنه من استئناف القتال في غزة؛ وإذناً يبيعه لسموتريتش وبن غفير. يبدو أن ترامب منحه موافقة شفهية على ذلك، لكن نتنياهو يريدها خطية. أي تعهد بهذه الروحية سيكون مرضياً لنتنياهو. الموضوع الرئيسي الذي يُناقش في الدوحة هو خطوط الانسحاب، وبالأساس مطالبة نتنياهو بالحفاظ على السيطرة في رفح الغزية لإعداد بنية تحتية لمنطقة تجميع السكان الكبيرة التي تخطط لها إسرائيل، ومن هناك دفع سكان القطاع نحو مصر. حماس تعارض سيطرة إسرائيل على رفح، وأيضاً دول الوساطة. هذا الموضوع لن يحسم إلا حين يصل ويتكوف إلى قطر، ويضغط على الطرفين لاتخاذ القرار الحاسم.

تباطؤ ويتكوف للمجيء إلى الدوحة أمر مقلق، لكن الحاضرين يكررون القول بأن الاتصالات جدية ومثمرة. في حينه، عرف ويتكوف كيفية التشدد مع إسرائيل، وحتى إنه تحدث مع جهات إسرائيلية رفيعة، وأرفق في محادثاته شتائم قاسية عندما شعر بأنهم سيخربون خطته. تم في الدوحة تحديد الأحد القادم موعداً للاتفاق. إذا مر الموعد بدون اتفاق فسيكون مؤشراً على عدم وجود حسن نية في المحادثات. وكالعادة، ستصبح الكرة في ملعب ويتكوف والولايات المتحدة.

حاييم لفنسون

هآرتس 10/7/2025