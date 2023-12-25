في الكريسماس.. محرز يذكر العالم بأوجاع غزة- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

على النقيض من مشاهير كرة القدم الذين يتسابقون في توثيق احتفالاتهم السنوية بعيد الكريسماس، ونشرها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكتف الأسطورة رياض محرز بعدم الاحتفال، كأقل نوع من أنواع التقدير والحفاظ على مشاعر آلاف الضحايا والشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، بل حاول قدر المستطاع استغلال الأعياد، لتذكير العالم بفظائع جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وقام نجم أهلي جدة السعودي، بإعادة نشر أحد المنشورات الرائجة في “السوشيال ميديا”، باستخدام خاصية “قصص” انستغرام، عبر حسابه على نفس المنصة، مرفقة بصورة أشبه برسالة لأصحاب الضمائر الحية، نصفها يعكس احتفالات العالم مع شجرة عيد الميلاد، ونصفها الآخر بإعادة تنبيه وتذكير بذاك القصف الإسرائيلي الهمجي على الأبرياء في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في أعقاب عمليات طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/ تشرين الماضي.

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ويُنظر لمحارب الصحراء، على أنه واحد من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية في عالم الساحرة المستديرة، وذلك منذ أن كان محترفا في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي، حتى أنه في أكثر من مناسبة تاريخية، تعمد توثيق احتفالاته بالألقاب الجماعية مع السكاي بلوز، وهو ملتف بالعلم الفلسطيني داخل المستطيل الأخضر، ومؤخرا، وتحديدا منذ بداية العدوان الغاشم على القطاع، بالكاد لا يتوقف عن إظهار كل أنواع الدعم والتعاطف مع غزة.

بالإضافة إلى كل ما سبق، من حين لآخر يرتدي محرز عباءة المحامي عن زملائه المقهورين في أوروبا، وبالأحرى الذين تعرضوا لعقوبات رادعة من قبل أنديتهم في القارة العجوز، ثمنا لإنسانيتهم وموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، منهم على سبيل المثال لا الحصر، مواطنه وزميله في المنتخب يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، وكذلك ذو الأصول المغربية أنور غازي، الذي انتهى به المطاف بفسخ عقده بشكل أحادي من قبل ناديه ماينز الألماني، وذلك بسبب تغريدة مكونة من كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة “من البحر إلى النهر”.

ويستعد رياض للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده هذا الأسبوع، حيث سيبدأ الناخب الوطني جمال بلماضي، معسكر الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا، التي ستستضيفها كوت ديفوار منتصف الشهر المقبل، وسيستهل منتخب الخضر رحلة البحث عن ثالث لقب قاري، بمواجهة أنغولا يوم 15 يناير/ كانون الثاني، ثم سيلتقي بمنتخب بوركينا فاسو يوم 20 من نفس الشهر، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بعدها بثلاثة أيام بديربي عربي أمام منتخب موريتانيا.