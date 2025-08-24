في المرَّة الأخيرة

استمعنا لباخ

قلتَ لي: أحلم أن يصير رأسي نهراً

يمرُّ به القمرُ خفيفاً

دون أن يشعل البحر

أو صندوق موسيقى

في حنجرة فلوت

كان الهواء

يحمل شكل أيدينا

ويغريني باللمس.

أمرر يدي على كتفك

فتتناثر حقول قمح

وأسرح غيمةً بدائية في جسدك

غزالة لا تروّض في سماوات برية

وأذوب في مجرة التوق المتطرف

لعالم سريالي

تكون فيه أنت

كل ما يبتكر أشكال الغواية

وتكون الرغبة

أنا

كائناً حلمياً

يوقظ شهوة خضراء

*شاعرة من سوريا