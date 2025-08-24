في المرَّة الأخيرة

استمعنا لباخ
قلتَ لي: أحلم أن يصير رأسي نهراً
يمرُّ به القمرُ خفيفاً
دون أن يشعل البحر
أو صندوق موسيقى
في حنجرة فلوت
كان الهواء
يحمل شكل أيدينا
ويغريني باللمس.
أمرر يدي على كتفك
فتتناثر حقول قمح
وأسرح غيمةً بدائية في جسدك
غزالة لا تروّض في سماوات برية
وأذوب في مجرة التوق المتطرف
لعالم سريالي
تكون فيه أنت
كل ما يبتكر أشكال الغواية
وتكون الرغبة
أنا
كائناً حلمياً
يوقظ شهوة خضراء
*شاعرة من سوريا
أنتم شعراء بلاد الشام؛ حرسها الله الحيّ القيّوم؛ تمتلكون لغة شعريّة تسمو بنا إلى النجوم.حيّاك الله ياسيدتي لهذا النظم المتدفق كبحر يمّ في نهر وليس العكس…يحمل في طياته روح الإحساس.ويوقظ شهوة خضراء وحمراء للنّاس؛
كشمعة مضيئة لدياجير الليل السجيف…فتقلبون الصيف ربيعًا؛ والشتاء خريف.أرجو أنْ لا تكون هذه هي المرّة الأخيرة
بل اجعليها لنا ذخيرة.والسّلام.
قصيدة قريبة من القلب..وشكرا الدكتور جمال
على سمو ذوقكم الكريم لشعراء بلاد الشام.