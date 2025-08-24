ثقافة | شعر

في المرَّة الأخيرة

24 - أغسطس - 2025

حجم الخط
2

استمعنا لباخ
قلتَ لي: أحلم أن يصير رأسي نهراً
يمرُّ به القمرُ خفيفاً
دون أن يشعل البحر
أو صندوق موسيقى
في حنجرة فلوت
كان الهواء
يحمل شكل أيدينا
ويغريني باللمس.
أمرر يدي على كتفك
فتتناثر حقول قمح
وأسرح غيمةً بدائية في جسدك
غزالة لا تروّض في سماوات برية
وأذوب في مجرة التوق المتطرف
لعالم سريالي
تكون فيه أنت
كل ما يبتكر أشكال الغواية
وتكون الرغبة
أنا
كائناً حلمياً
يوقظ شهوة خضراء

*شاعرة من سوريا

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    أغسطس 24, 2025 الساعة 10:35 م

    أنتم شعراء بلاد الشام؛ حرسها الله الحيّ القيّوم؛ تمتلكون لغة شعريّة تسمو بنا إلى النجوم.حيّاك الله ياسيدتي لهذا النظم المتدفق كبحر يمّ في نهر وليس العكس…يحمل في طياته روح الإحساس.ويوقظ شهوة خضراء وحمراء للنّاس؛
    كشمعة مضيئة لدياجير الليل السجيف…فتقلبون الصيف ربيعًا؛ والشتاء خريف.أرجو أنْ لا تكون هذه هي المرّة الأخيرة
    بل اجعليها لنا ذخيرة.والسّلام.

    رد
  2. يقول الشاعر أحمد الشامي / دير الزور:
    أغسطس 25, 2025 الساعة 7:36 ص

    قصيدة قريبة من القلب..وشكرا الدكتور جمال
    على سمو ذوقكم الكريم لشعراء بلاد الشام.

    رد

أخبار ذات صلة

على كتف النّهر ينام الضوء
7 - مايو - 2024
الشتاء يعود وحيدا: مساحات شعرية للتساؤل والصوت
26 - مارس - 2024
في الحروب
23 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية