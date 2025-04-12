في اليوم التونسي لتجريم التطبيع.. محتجون يطالبون بطرد السفير الأمريكي- (صور وفيديو)

تونس – “القدس العربي”: تظاهر مئات التونسيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وطرد السفير الأمريكي.

ونظمت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين مسيرة كبيرة تحت عنوان “اليوم التونسي لتجريم التطبيع” انطلقت من ساحة باب الخضراء في العاصمة، قبل أن تتحول إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان في منطقة باردو.

وتزامنت المسيرة مع مظاهرات مشابهة في مدن تونسية أخرى على غرار قفصة وقابس وتطاوين.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وطرد السفير الأمريكي ووقف التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، فضلا عن مقاطعة الشركات التجارية التي تدعم الاحتلال.