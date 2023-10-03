في اليوم الثالث بعيد العرش اليهودي.. بصاق وعربدة على المسيحيين في القدس وتدنيس للحرم الإبراهيمي

القدس-الخليل/ “القدس العربي”:

تصاعدت حوادث البصق والعربدة والاعتداء على المسيحيين التي ينفّذها يهود متطرّفون خلال الأعياد اليهودية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واشتكى مسيحيون فلسطينيون، ورجال دين، ورهبان وقساوسة من المقدسين وممن يحجون إلى القدس من تعرضهم لاعتداءات متكررة من المستوطنين، وتحديدا خلال الأعياد اليهودية في مدينة القدس وآخرها “عيد العرش التوراتي”.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض مجموعة من الحجاج المسيحيين القادمين من شرق آسيا إلى القدس، مساء يوم أمس، للبصق والشتائم من مستوطنين، خلال تجولهم في البلدة القديمة، بزعم الاحتفال بعيد العُرش.

وفي تصريحات صحافية قال منسق مجلس الكنائس العالمي بالقدس يوسف ظاهر متري إن الحجاج المسيحيين في القدس يتعرضون لاعتداءات متكررة في العامين الماضين، وتحديدا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأوضح أنهم حذروا باسم مجلس الكنائس من هذه الاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون، ومنشآتهم، وأراضيهم.

وشدد على استياء من رؤساء الكنائس من عدم تدخل العالم لوضع حد لهذه الاعتداءات، التي تتكرر بشكل كبير، خاصة أن مجسما للمسيح قد تعرض قبل ستة أشهر للاعتداء والتكسير.

وأصدر رؤساء الكنائس 12 بيانا يحتجون فيه على هذه الانتهاكات، منذ نهاية عام 2021 حتى اليوم.

ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية تقريرًا أعدّه مراسلها نير حسون، حمل عنوان: “الظاهرة آخذة في التوسّع: عشرات اليهود بصقوا على المسيحيين في طريقهم إلى الصلاة في القدس”.

واستهلت الصحيفة تقريرها بالقول: “لقد بصق عشرات اليهود، معظمهم من المراهقين، في اليومين الماضيين على المؤمنين المسيحيين الذين يقصدون الكنائس في القدس. ووقعت هذه الحوادث -وبعضها تم توثيقه- بينما شارك عشرات الآلاف من اليهود أمس واليوم في فعاليات وصلوات بمناسبة عيد العرش في البلدة القديمة من القدس”.

وفي تصريحات صحافية عبر مسؤولون في كنائس بالقدس، للصحيفة العبرية عن أن ظاهرة البصق على المؤمنين والمؤسسات المسيحية توسّعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والشرطة الإسرائيلية تدّعي أن من الصعب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، وخاصة أولئك الذين يفعلون ذلك نحو الأرض وليس مباشرة على الشخص.

وكتب الإرهابي اليهودي اليشوع يارد المتهم بقتل الشاب قصي معطان في برقا شرق رام الله، على منصّة X: “إنّه الوقت المناسب الآن للتذكير أن البصق قرب رجال الدين المسحيين “الكهنة” أو الكنائس هو سلوك يهودي قديم، ومنذ أمد طويل”.

واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نقلت مصادر مقدسية اقتحام 506 مستوطنين باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، في ثالث أيام عيد “العُرش” اليهودي.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الصحفيين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، أثناء تغطيتهم الصحفية، وأجبرت المصلين على مغادرته.

وأفاد صحفيون، بأن قوات الاحتلال أجبرت 10 مصلين على مغادرة الأقصى، بعد الاعتداء عليهم، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى، واعتدت عليهم.

وشدد مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس على رفضه لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد في القدس.

وكرر المجلس استنكاره الشديد لكل الإجراءات العسكرية المدانة، وخصوصا حرمان شرطة الاحتلال جموع المصلين المسلمين من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، عبر تحويل مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية وشرطية عنصرية لا تعطي حق التنقل سوى لمجموعات المتطرفين اليهود.

وفي الخليل وقع الحدث الأبرز حيث دنس مئات المستوطنين مساء أمس، الحرم الإبراهيمي الشريف وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر من الأوقاف الإسلامية بالخليل أن مئات المستوطنين نظموا حفلا غنائيا تخلله رقصات “تلمودية” داخل الحرم الإبراهيمي، احتفالا بالأعياد اليهودية، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين هذه الاحتفالات.

واقتحم المستوطنون الحرم برفقة قوات الاحتلال، وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظموا حفلا غنائيا في انتهاك فاضح لدور العبادة.

واعتبر مدير اوقاف الخليل نضال الجعبري أن هذه الممارسات والانتهاكات تندرج في إطار تبادل الأدوار مع المستوطنين، حيث سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإدخال آلات موسيقية ومكبرات صوت في إطار فرض هيمنتها الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، في وقت لا يسمح فيه للفلسطينيين بإدخال مستلزمات الحرم الضرورية للصيانة والترميم، ولا يسمح حتى للإعلاميين ادخال كاميراتهم إلا بتنسيق مسبق مع الاحتلال.