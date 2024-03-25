في اليوم الثاني لـ «عيد المساخر»: مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطردون المعتكفين

القدس – «القدس العربي»: اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، في اليوم الثاني من «عيد المساخر» اليهودي، وذلك بعد ساعات من طرد قوات الشرطة مئات المعتكفين من المسجد القبلي، وفي ظل عربدة لمجموعات المستوطنين المتطرفين في البلدة القديمة رافقها غناء ورقص وشرب مشروبات روحية.

وانطلقت اقتحامات المستوطنين الصباحية من باب المغاربة، وصولا الى الساحات الشرقية والشمالية للمسجد الأقصى.

وشهد اليوم الثاني لاقتحام عيد المساخر اليهودي ارتفاع عدد المقتحمين، حيث بدأ الاقتحام في الساعة السابعة صباحا، مع ازدياد في أعداد شرطة الاحتلال والضباط في باحات المسجد الأقصى، وبعضهم تمركز عند سبيل الكأس.

ونقلت مصادر مقدسية أن أعداد المقتحمين وصلت الى ما يقرب من 228 مستوطنا.

وأخلت قوات الاحتلال بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة، وأخرجت شابين كانا يجلسان على المصطبة في محيط المصلى القبلي، وشابتين من المسجد.

وشهدت أبواب المسجد الأقصى فجرا تشديدات عسكرية، وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم لأداء صلاة الفجر، ومع ساعات الصباح منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستعمرين.

وأدى مستوطنون وصلات من الرقص والغناء قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع إحيائهم «عيد المساخر».

حملوا زجاجات الخمر استفزازا

ووثق مرابطون قيام مجموعات المستوطنين بالرقص والغناء أثناء حمل زجاجات الخمر في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأول، اقتحم جنود الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى كما اعتقل مواطنا قرب باب العمود.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وحسب الباحث المقدسي زياد ابحيص، فإن ما يميز الاحتفالات هذا العام هو أنها «شكلت منصة لتجديد نهج العدوان على الأقصى انطلاقاً من الأعياد التوراتية، ومناسبة للنكاية التي يدير الكيان الصهيوني حربه مدفوعاً بها، ومحطة متجددة لمحاولة تغيير هوية الأقصى وتكريس التقسيم فيه بالإصرار على اقتحامه في الأعياد التوراتية حتى حين تتقاطع مع رمضان».

وقالفي حديث خاص لـ»القدس العربي» إن عيد المساخر يشكل في المقابل «تجديداً للتحدي المفروض على الشعب الفلسطيني والأمة بأسرها أمام مشروع إحلالٍ ديني بات يضع الأقصى في قلب أهدافه».

وتابع: «يأتي هذا التقاطع ما بين عيد المساخر والأسبوع الثاني من شهر رمضان ليجدد سلسلة عدوانٍ متصلة على مدى خمس سنواتٍ مضت، حيث تقاطعت في السنوات الثلاث ما بين 2019 و2021 الذكرى العبرية لاحتلال القدس ـ أو يسمى صهيونياً بـ «ذكرى توحيد القدس»- مع يوم الثامن والعشرين من رمضان، وهو ما انتهى إلى انطلاق معركة سيف القدس مساء اليوم ذاته من 2021، ثم تقاطع عيد الفصح التوراتي مع الأسبوع الثالث من رمضان في 2022-2023 ليكون عنواناً لتوتر وتصعيدٍ في الأقصى، ولتصدٍّ ورباط كان الاعتكاف عنوانه المركزي وهو ما أدى إلى معركة الاعتكاف في رمضان من عام 2023؛ والتي شكلت أول نموذج انخراط متعدد الجبهات في معركة الأقصى، ولعلها كانت الجولة الاستطلاعية عملياً ما قبل طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول / أكتوبر».

وأضاف: «اليوم ومع إضافة شهرٍ للسنة العبرية لتصحيح تناظرها مع التقويم الشمسي فقد بات عيد المساخر العبري «البوريم» في مواجهة رمضان، وهو عيد هامشي مقارنة بالأعياد التي كانت تتقاطع مع رمضان في السنوات الخمس الماضية، وأحد مصادر هامشيته كما يوضح المفكر عبد الوهاب المسيري، أنه يأتي قبل عيد الفصح العبري بشهر واحد، وبينما يتقاطع الفصح العبري مع الفصح المسيحي فإن «البوريم» لا يتقاطع مع أي عيد في القارة الأوروبية، وهو ما جعل قيمته تتراجع أكثر لدى غالبية يهود العالم الذين تركزوا في أوروبا، وهو ما كان ينعكس بالفعل في التطبيق، إذ كانت جماعات الهيكل تتخذه منصةً للتحضير لعدوان الفصح وتجديد آلة الاقتحامات بعد التوقف الطويل للأعياد التوراتية ما بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر وآذار/ مارس في التقويم الميلادي».

ويسهب ابحيص في تحديد مصادر خطر العيد على الأقصى بأنه «أصبح وسيلة لتجديد نهج اتخاذ الأعياد التوراتية منصة للعدوان على الأقصى، إذ أنه أول عيد توراتي يأتي بعد معركة طوفان الأقصى التي انطلقت في ختام موسم الأعياد الطويل السابق، حيث ترى جماعات الهيكل في العيد اختباراً لإرادتها ولصبرها، ولقدرة الصهيونية الدينية على تجديد العمل بسياسة الإحلال الديني في الأقصى».

«كلّ فلسطيني هو هامان»

ويشكل العيد بخلفيته التاريخية، والحديث للباحث المقدسي، مناسبة لاستعراض النكاية بالأعداء، فهو يخلد الأسطورة التوراتية التي تجسد كيف يجعل الرب من أعداء اليهود «فداء لشعبه»، «فالوزير الفارسي هامان حاول أن يدبر مذبحة لليهود في هذا اليوم لكنه قُتل هو في مكانهم وعُين موردخاي اليهودي وزيراً بدلاً منه، وفي العقل الصهيوني اليوم فإن كل صهيوني هو موردخاي وكل فلسطيني هو هامان الذي سيجعله الرب فداء، وهو ما يجعل المساخر العبري محطة للنكاية والتشفي إذ يأتي أثناء حرب تشكل هذه الدوافع النفسية محركها الرئيس».

ويشدد على أن العيد يعد مناسبة لتكريس التقسيم، «فبالنسبة لجماعات الهيكل والكيان الصهيوني عموماً، فإن تقاطع مناسبة توراتية مع شهر رمضان هو فرصة لتكريس التقسيم؛ للتأكيد عملياً بأن الأقصى ليس مقدساً إسلامياً خالصاً بل هو مقدس مشترك، وبأن الاعتبار الإسلامي فيه لا يسمو على الاعتبار اليهودي، وهذا ما يزيد في الممارسة من وزن أي مناسبة تتقاطع مع شهر رمضان، لأنها ببساطة نافذة لتكريس سياسة باتت تقع في صدارة الأهداف الصهيونية: الإحلال الديني في الأقصى، وليست فكرة التقسيم إلا خطوة مرحلية على طريقه».

وتابع واصفا سلوك شرطة الاحتلال قائلا «بأنها تحرص على منع الاعتكاف وحصره بأيامٍ محدودة على مدار العام، فيما يخوض المقدسيون والمرابطون معارك متتالية لفرضه، ولذلك تحديداً حرصت قوات الاحتلال على اقتحام الجامع القبلي ليلة الأربعاء على الخميس لتطرد المصلين بعد التراويح وتتأكد من منع الاعتكاف قبيل اقتحام الخميس في يوم الصيام التحضيري لـ»عيد المساخر» العبري، وكررت التجربة ليلة السبت على الأحد 24-3 لتحرص على تمرير عدوان المساخر التوراتي دون رد».

وختم أن «المؤسف في هذه المواجهة هو حرص الأوقاف الإسلامية على إخراج قرار الاعتكاف في كل عام وكأنه قرارها الحر، رغم أنه يُمنع على الملأ بسلاح الاحتلال وبساطيرهم، ورغم أن قصر الاعتكاف على أيام الخميس والجمعة والعشرة الأواخر لا يحمل أي مسوغٍ ديني، ويتناقض تناقضاً صريحاً مع التوجيه النبوي بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة».