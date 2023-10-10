في اليوم الرابع للحرب: غزة تذبح.. وجيش الاحتلال يصعد الغارات الدامية ويحول أحياء سكنية إلى ركام

غزة – “القدس العربي”:

دللت الهجمات الدامية التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية، أنها بدأت المرحلة الثانية من الحرب على غزة، بتكثيف قوة النيران من السماء، على المنشآت المدنية والأحياء السكنية، في مخطط يهدف إلى إيقاع أكبر قدر من الضحايا، ضمن مساعيها الرامية لترميم صورة الهزيمة الأولى، خلال الساعات الأولى للمعركة، حين اقتحم نشطاء الجناح العسكري لحماس مستوطنات غلاف غزة، وقتلوا وأسروا مئات الجنود والمستوطنين.

قصف دموي عنيف

وركز القصف الجوي على مناطق محددة غرب مدينة غزة، واستهدفها بعدة غارات جوية، كما طالت غارات أخرى مناطق متفرقة في القطاع، على شكل “حزام ناري”، أحدثت خسائر بشرية كبيرة، علاوة عن دمار كبير في المباني وتضرر البنى التحتية.

وقال جيش الاحتلال إن طائرات سلاح الجو شنت على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية “غارات واسعة” على طول قطاع غزة وعرضه، وإنها ألحقت دمارا كبيرا.

كما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، الانتقال إلى مرحلة جديدة من الهجمات القوية، متوعدا باستهداف كل نقطة تابعة لحماس.

وحولت الغارات العنيفة مناطق واسعة في حي الرمال إلى كومة من الركام، بعد أن دمرت العديد من المنازل والمؤسسات المدنية في الحي الذي يعد من أرقى أحياء القطاع، كما أدت تلك الغارات إلى تضرر العديد من المنازل المجاورة، بحيث لم تعد تصلح للسكن.

كما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على مقرات حكومية ووزارات خدماتية والعديد من المساجد، وقال جيش الاحتلال إنه نفذ ليل الثلاثاء فقط 200 غارة جوية على حي الرمال ومدينة خانيونس جنوب القطاع.

إلى ذلك فقد هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالاستمرار في الهجمات العنيفة، وقال “ما سنفعله بأعدائنا سيتردد صداه لأجيال”، وأضاف “كل مكان تعمل منه حماس سيتحول إلى خراب”.

وكانت تقارير عبرية، ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أبلغ خلال مكالمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، انه يريد الدخول في عملية برية إلى قطاع غزة.

الأعداد في مراكز الايواء تتضاعف

وفي السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” إن وتيرة النزوح الجماعي تصاعدت خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث وصلت إلى أكثر من 187,518 شخصًا، يقيمون في “مراكز الإيواء”، وقالت إنه من المتوقع أن تزداد أكثر، حيث لا يزال حوالي 3,000 فلسطيني في غزة نازحين في أعقاب التصعيدات السابقة.

وذكرت في بيان جديد لها أن هناك ما يقرب من 137,500 نازح، يقيمون في 83 مدرسة تابعة لـ “الأونروا” في كافة مناطق قطاع غزة، وأضافت “مع استمرار الغارات الجوية العنيفة، فإن المزيد والمزيد من النازحين يبحثون عن مأوى في مدارس الأونروا”، وأكدت أيضا أنه يتم بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين.

وأضافت “مع ذلك، فإن الظروف صعبة، حيث إن بعض الملاجئ مكتظة”، لافتة إلى محدودية توفر المياه الصالحة للشرب، في ظل أن جميع المدارس الـ 83 ليست مجهزة لتكون “ملاجئ طوارئ”.