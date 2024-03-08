في اليوم العالمي للمرأة.. حملة للتضامن مع المعتقلات وأُسَر المعتقلين بتونس

تونس – “القدس العربي”:

شكل اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الجمعة، مناسبة للدعوة إلى الإفراج عن النساء المعتقلات والتضامن مع عائلات المعتقلين في تونس.

وطالبت قيادات في الحزب الدستوري الحر، في فيديو على موقع فيسبوك، بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي والقيادية في الحزب مريم ساسي، كما اتهموا السلطات بالتضييق على الحريات ومصادرة حقوق النساء في التعبير عن الرأي والترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدين تمسك موسي بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني “لا يستقيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ونساءٌ تونسيَّات تقبعنَ في السُّجون من أجل آرائهنَّ السِّياسيَّة وممارسة حقوقهنَّ في حُرِّيَّة الرَّأي والتَعبير والصِّحافة”.

وأضاف: “ولا يستقيم الاحتفال ونساء أُخريات تعانين من الهرسلة (الضغط) والتَّحرَّش الأمني والمُعاناة اليوميَّة في الدِّفاع عن أزواجهنَّ وأبنائهنَّ وأشقَّائهِنَّ القابعين في السِّجن على غير وجه حقّ وبإجراءات غامضة وخارقة للضَّمانات القانونيَّة للاحتجاز ولضوابط المُحاكمة العادلة ولقَرينة البراءة ولدولة القانون وللالتزامات الإقليميَّة والدُّوليَّة لتونس في مجال حقوق الإنسان”.

وتابع الهاني: “ولا يستقيم الاحتفال ونساء بلادي تُعانين مثل الرِّجال وأكثر في أحيان كثيرة من ضَنَك وضيق العيش والمَهانة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة وظروف عمل غير لائقة في المنازل والمكاتب والمصانع والمزارع في البراري والسَّباسب والجبال والبحار”.

وأصدرت القياديات داخل حزب التيار الديمقراطي بيانا انتقدن فيه “حملات التشويه والتنكيل التي طالت الناشطات على الساحة السياسية والمدنية وحملة الاعتقالات للمنافسات المحتملات على الرئاسية وتلفيق التهم الباطلة للمناضلات والمعارضات السياسيات، والاعتداءات على الحياة الخاصة للقاضيات وإقامة المحاكمات الأخلاقية لهن في الخطابات الرسمية”.

كما طالبن بـ”المساواة التامة والفعلية في كل المجالات وأمام القانون ونطالب بحق النساء في التواجد على رأس مراكز القرار من أجل ضمان تمثيل كافة فئات المجتمع وتفعيل مشاركة سياسية مؤثرة على جميع الأصعدة تتيح دمجا نوعيا واضحا للقضايا النسوية في السياسات العمومية”.

ومن جهة أخرى، استنكرت القياديات داخل الحزب “التنامي المفزع لجرائم قتل النساء خلال السنوات الأخيرة، في ظل بيئة غير آمنة تتميز بخطاب أبوي كاره للنساء وتواصل إهمال الدولة للعاملات في القطاع الفلاحي الذي أدى لعشرات القتلى من النساء بسبب غياب استراتيجية دولة للحد من كل أشكال العنف ضد النساء القائم على أساس النوع الاجتماعي”.

واعتبرن أن “المحافظة على مكتسبات النضالات النسوية والبناء عليها من خلال مأسستها وحمايتها من الارتدادات الرجعية السلطوية، مسألة حيوية وضرورية لإرساء الديمقراطية وليس من قبيل الترف السياسي أو الوجاهة وأن التمكين السياسي والاقتصادي للنساء ينعكس مباشرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة”.

كما طالبن بـ”التعجيل في وضع خارطة طريق من أجل تفعيل مشاركة النساء (وهي) مسألة ملحة في ظل غياب رؤية سياسية متكاملة كلية جامعة تتعامل مع كافة جوانب قضية المساواة وفي سياق سياسي يتميز بتقييد الفضاء العام وغلقه على الجميع دون استثناء”.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي “غازي الشواشي، النائب والوزير والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، معتقل منذ 377 يوما بدون أن يتم التحقيق معه ومواجهته ومكافحته بإثباتات جديّة على الجرائم الخطيرة المنسوبة إليه. (نجله) إلياس الشواشي، مقيم خارج البلاد، تم استدعاؤه كمتّهم من فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية للتحقيق معه”.

وأضاف “صوفية بن عاقلة، القاضية الفاضلة وزوجة غازي الشواشي، التي كانت تترأس دائرة تعقيبيّة، تمّ مؤخرا نقلها تعسفيّا إلى المحكمة العقارية، وذلك خارج إطار الحركة القضائية (ليقطعوا عليها طريق عضويّة المجلس الأعلى للقضاء)، ومنذ يومين يتم سحب السيارة الإدارية منها وما يتبعها من امتيازات بحكم وظيفتها، وهي على أبواب سنتين من سنّ التقاعد وأفنت عمرها في القضاء (36 سنة بالتمام والكمال)، وعِوض تكريمها، تقرّر المنظومة الحالية معاقبتها والتنكيل بها لأنها زوجة غازي الشواشي. أرونا موقفا أكثر بذاءة ورداءة وظلما وتنكيلا ممّا نحن فيه؟ كلّ التضامن مع عائلة غازي الشواشي ولا بدّ للظلم أن ينجلي”.

وكتبت المحامية نادية الشواشي “في يوم المرأة أحيي كل التونسيات الشامخات الماجدات والمعتقلات، عبير ومريم وزوجات المعتقلين وأخواتهن كصوفيا ودليلة. لكُنّ المجد والخلود”.

ونشرت القيادية في جبهة الخلاص الوطني صورا للمعتقلات وزوجات وشقيقات المعتقلين السياسيين، وعلقت بالقول “في اليوم العالمي للمرأة في تونس، لدينا صحفية ورئيسة حزب وناشطة سياسية في السجن”.

وأضافت، في تدوينة أخرى “في اليوم العالمي للمرأة لمسة وفاء وإجلال لكن يا سيدات تونس زمن المحنة. زوجات المعتقلين السياسيين كُنّ بخير دائما، منكن نستمد القوة والثبات”.

ودونت الباحثة ألفة بن يوسف “تحيّة خاصّة في اليوم العالميّ للمرأة لزوجات السّجناء السّياسيّين. وتحيّة خاصّة لدليلة مصدّق. وتحيّة خاصّة لعبير موسي الّتي تقبع في السّجن من أشهر. وتحيّة خاصّة لبشرى بلحاج حميدة المنفيّة خارج حدود الوطن. بعيدا عن اتّفاق في الآراء أو اختلاف، هذه تفاصيل ورؤى نسبيّة، ولكن الوجع البشريّ هو وجع كلّ إنسان لم يفقد جوهره. ماذا يبقى منّا حين نفقد إنسانيّتنا؟”.

وكتبت الباحثة والناشطة السياسية رجاء بن سلامة “منظومة تسجن النساء لأسباب سياسية وتلغي التناصف لا تمثل تونس الحرية والكرامة، ولا تمثلني شخصيا”.