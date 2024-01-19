سياسة | عربي | فلسطين

في اليوم 105.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 24762 شهيدا- (فيديوهات)

منذ 12 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين”.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الصحة بغزة، بحلول اليوم 105 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، ونشرته عبر منصتها على “تلغرام”.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة”.

 

(وكالات)

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