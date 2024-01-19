في اليوم 105.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 24762 شهيدا- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين”.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الصحة بغزة، بحلول اليوم 105 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، ونشرته عبر منصتها على “تلغرام”.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة”.

شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمحيط مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/FMBh7mcokM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2024

غزة تودع نجل أيقونة الأقصى ودّعت عائلة الشهيد #محمد_الدرة، أيقونة انتفاضة الأقصى الثانية، نجلَها احمد الدرة في مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح بعدَ أنْ استُشهد جراء قصف اسرائيلي استهدف منزل العائلة بمخيمِ البريج وسَطَ القطاع.#العدوان_على_غزة pic.twitter.com/TnN0XhltnE — قناة العالم الاخبارية (@alalam_arabic) January 19, 2024

مستشفى ناصر يستقبل عددا من الشهداء والمصابين نتيجة قصف الاحتلال الذي استهدف منزلا في منطقة المعسكر غرب خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ilUU9NqFev — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 19, 2024

(وكالات)