في اليوم 161 للحرب.. إسرائيل تعلن إطلاق صاروخين من غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد صاروخين أُطلقا من قطاع غزة نحو مدينة سديروت، جنوبي إسرائيل.

يأتي ذلك في اليوم الـ161 للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ورغم حديث القيادات العسكرية الإسرائيلية عن تحقيق “انتصارات عسكرية” خلالها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّه “تم رصد إطلاق صاروخين من غزة نحو سديروت، حيث اعترض نظام القبة الحديدية أحدهما، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة”.

وأشار الجيش إلى أنّه “لم يُبلغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار بالممتلكات”.

وسبق الإعلان عن رصد الصاروخين، انطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.

والقضاء على حركة “حماس”، والقدرات الصاروخية للفصائل الفلسطينية، واستعادة الأسرى بغزة، يعتبر في مقدمة الأهداف المعلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للحرب التي يشنها منذ نحو 5 شهور على غزة.

فيما تسود بين الأوساط السياسية الإسرائيلية أحاديث بشأن الإخفاق في تحقيق تلك الأهداف، وسط مواصلة الفصائل الفلسطينية بغزة إطلاق الصواريخ بين الحين والآخر رغم انخفاض وتيرتها خلال الشهر الأخير، وإعلانها مقتل نحو 70 من الأسرى لديها بنيران إسرائيلية.

ورغم حلول شهر رمضان، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)