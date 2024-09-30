في اليوم 360 لحرب غزة.. استشهاد 9 فلسطينيين بغارات إسرائيلية

غزة: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد وفجر الاثنين، جراء غارات إسرائيلية متفرقة في اليوم 360 من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في “مستشفى شهداء الأقصى” بمقتل أم وزوجها وطفليها وعدد من الإصابات (لم يحدد عددهم) جراء قصف المقاتلات الإسرائيلية منزلاً لعائلة “العديني” بمنطقة البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية شمال غرب مدينة خان يونس (جنوب)، وفق مسعفين فلسطينيين.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب مدينة رفح، وفق مصادر طبية.

وفي شمال قطاع غزة،استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية مدرسة “أبو جعفر” في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا، بحسب شهود عيان.

قصف مدفعي

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي العنيف على أحياء تل الهوى والصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة، بينما أطلقت آلياته نيران رشاشاتها بكثافة في محيط الكلية الجامعية وشارع 8 جنوبًا، وفق مصدر محلي.

وقال شهود عيان إنّ آليات الجيش أطلقت قذائف مدفعية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف.كما أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قنابل إنارة شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية غرب مخيم النصيرات (وسط).

وسمع دوي انفجارات عنيفة شمال المحافظة الوسطى، ناجمة عن نسف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومربعات مخلاة من السكان.

أما جنوب قطاع غزة، فقد أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها تجاه شواطئ بحر خان يونس، بينما أطلقت نيرانها باتجاه عزبة البحر غرب رفح.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)