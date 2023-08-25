في انتظار الصين.. السويد تنافس روسيا والولايات المتحدة وفرنسا في صفقات الطائرات المقاتلة

لندن- “القدس العربي”:

تتنافس ثلاث دول على سوق المقاتلات في العالم وهي الولايات المتحدة، روسيا وفرنسا. وبينما كان الجميع ينتظر اقتحام الصين للمنافسة، تبرز دولة السويد بمقاتلتها “جاس 39 غريبين” التي بدأت الكثير من جيوش دول العالم مثل البرازيل تفضلها.

ومنذ الحرب العالمية الثانية، هيمنت ثلاث دول على صفقات المقاتلات الحربية عالميا، وهي الولايات المتحدة بمقاتلات عائلة فانتوم، أبرزها إف 16، المقاتلة الأكثر مبيعا في العالم، وحاليا إف 35، ثم الاتحاد السوفياتي ولاحقا روسيا بمقاتلات عائلتيْ “ميغ” و”سوخوي”، ومن أوروبا فرنسا بمقاتلات ميراج ثم رافال.

وبينما العالم الآن يتحدث عن التنافس الكبير بين مقاتلات إف 35 الأمريكية، ورافال الفرنسية، وسوخوي 35 الروسية، وينتظر العالم اقتحام الصين هذه المنافسة، اقتحمت السويد الساحة بفضل مقاتلتها “غريبين” التي تعزز من مكانتها. وعمليا، لا يهتم الخبراء بالسويد كثيرا في المجال الحربي رغم أنها تصنع أدق المدافع وأحسن الفرقاطات.

وفي هذا الصدد، أعلنت البرازيل خلال الأسبوع الجاري، نيّتها اقتناء 34 من مقاتلات “جاس 39 غريبين” من شركة ساب السويدية. وتضاف هذه الطائرات إلى صفقة أخرى كانت البرازيل قد اقتنت بموجبها 40 مقاتلة من هذا النوع. وبهذا، ستتوفر البرازيل على أكبر أسطول من مقاتلات “غريبين” بعد السويد.

وكانت البرازيل قد قررت بداية العقد الماضي شراء رافال الفرنسية، ثم تخلت عن الصفقة لصالح إف 16 الأمريكية، وتخلت عن الصفقة وفضلت الرهان على المقاتلة السويدية “غريبين”. وعندما تفضل قوة عسكرية إقليمية من حجم البرازيل مقاتلة سويدية فهي أحسن دعاية لهذه الطائرة.

وعلاوة على السويد ثم البرازيل، فضلت دول أخرى هذه المقاتلة على باقي المقاتلات، ومنها جمهورية التشيك وهنغاريا وتايلاند وجنوب إفريقيا. وكادت دول أن توقع صفقات مع السويد مثل كندا والدنمارك وسويسرا وبلجيكا، غير أنها تراجعت تحت الإغراءات الأمريكية لاقتناء إف 35 مثل حالة بلجيكا والدنمارك، أو إف 16 مثل رومانيا.

ورفضت السويد بيع هذه المقاتلات لدول أخرى ومنها باكستان، بينما عارضت بريطانيا بيعها للأرجنتين بسبب النزاع حول جزر فوكلاند. وتستعمل “غريبين” قطعا بريطانية في تصنيع المقاتلة، وهو ما يمنح الحق لبريطانيا بمعارضة بعض الصفقات التي تضر مباشرة بأمنها القومي مثل حالة الأرجنتين. في المقابل، تدرس دول مثل كولومبيا وتشيلي والنمسا والفلبين وبوتسوانا توقيع صفقات مستقبلا لشراء هذه المقاتلة.

وتفضل الكثير من الدول مقاتلة “غريبين” لأنها متطورة وتتفوق على إف 16 كونها متعددة المهام بين هجومية واعتراضية وعمليات الاستطلاع. ويبقى سعرها في متناول عدد من الدول؛ لأن الطائرة الواحدة تساوي ما بين 30 مليونا إلى 60 مليون دولار، حسب المواصفات ونوعية الأسلحة. ولا تكلف ساعة الطيران سوى خمسة آلاف دولار، وهي أقل كثيرا مقارنة مع مقاتلات أخرى سواء من الجيل الرابع، أو طائرة إف 35.