في باريس… للجمال تكلفته

باريس-“القدس العربي”: ما تزال العاصمة الفرنسية، المشهورة بمعالمها التاريخية والثقافية، تعج بالسياح على الرغم من الارتفاع المتزايد في أسعار المعالم الرئيسية في منطقة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها).

فعلى مدى العقد الأخير من الزمن، ارتفعت أسعار المواقع الثقافية الأكثر زيارة في باريس وضواحيها بشكل كبير، مع زيادة بنسبة 55 في المئة في المتوسط في سعر التذكرة الكاملة، وفق صحيفة “لوبارزين”.

بالنسبة لبرج ايفل، يصل سعر الشخص البالغ 22.60 يورو للوصول إلى الطابق الثاني عبر المصعد، و35.30 يورو لتذكرة الوصول إلى الأعلى عن طريق المصعد. علماً أن سعر تذكرة صعود الطابق الثاني من برج إيفل عبر الدرج هو 14.20 يورو.

وبالنسبة لقوس النصر، يصل سعر التذكرة الواحدة لصعود السطح إلى 16 يورو. فيما تم تحديد سعر تذكرة الدخول لشخص إلى متحف اللوفر بـ 22 يورو. في حين، يصل سعر تذكرة الدخول إلى قصر فرساي إلى 24 يورو.

أما بالنسبة متحف أورساي فيصل سعر تذكرة الدخول الكاملة إلى 16 يورو إذا تم شراؤها عبر الإنترنت، و14 يورو للشراء في الموقع. ويصل سعر تذكرة الدخول إلى مركز بومبيدو إلى 15 يورو.

وبالنسبة لمتحف Grévin فتصل تذكرة الدخول إلى 27.50 يورو بالنسبة للبالغين.