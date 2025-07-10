في بحثها عن تعريف “الإسلاموفوبيا”.. حكومة العمال البريطانية تمنع التشاور مع منظمات إسلامية وتسمح بالتواصل مع معادين للإسلام

لندن ـ “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا خاصا أعده عمران ملا جاء فيه أن الحكومة البريطانية منعت مستشاريها من استشارة المنظمات الإسلامية في تعريف “الإسلاموفوبيا”. وجاء فيه أن جماعة العمل التي عينتها الحكومة من أجل تقديم تعريف مقبول لكراهية الإسلام أو إسلاموفوبيا منعت من مشاورة أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا وهو “المجلس الإسلامي البريطاني” (أم سي بي)، فيما لم تتحرج عن مشاورة شخصيات وجماعات ومنظمات متهمة بمعاداة وكراهية الإسلام.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تشكيل المجموعة في شباط/فبراير هذا العام، وأشرف عليها مسؤول الشؤون العامة السابق في مجلس الممثلين اليهود وعمل في جمعية تجارية لتصنيع الأسلحة وقام برحلات إلى إسرائيل مع منظمة متهمة بالعمل في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر حكومية مطلعة على الأمر أن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، برئاسة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، أبلغت المجموعة بأنها لا تستطيع استشارة المجلس لأن الحكومة تنتهج سياسة “فك الارتباط” مع المنظمة.

ورغم أن المجلس الإسلامي يضم أكثر من 500 منظمة تشمل على مدارس ومساجد ومجالس محلية وشبكات مهنيين وجماعات مناصرة. ومع ذلك، استشارت مجموعة العمل شخصيتين بارزتين متهمتين بكراهية الإسلام، وهما تريفور فيليبس وجون جينكينز، بشأن ما إذا كان تعريف كراهية الإسلام سيكون مفيدا.

وحسب الموقع فإن الحكومة لديها حق النقض حول من تستشيره مجموعة العمل أم لا.

وقابلت المجموعة مسؤولين في “صندوق أمن المجتمع” الذي يرصد معاداة السامية، وكذا دعت المركز المحافظ المتهم بالإسلاموفوبيا “بوليسي إكسشينج” لإجراء مشاورات، لكن المركز رفض، حسب مصادر أخبرت موقع “ميدل إيست آي”. ولم يستجب المركز لطلب التعليق حتى وقت النشر.

وبالمقارنة طلبت الحكومة من المجموعة عدم استشارة “مركز رصد الإعلام” الذي يرصد تغطية المسلمين في الإعلام البريطاني والذي أنشاه بداية المجلس الإسلامي البريطاني، لكنه أصبح مستقلا عنه. ومع ذلك عارضت الحكومة استشارة المركز نظرا لروابطه مع المجلس الإسلامي البريطاني.

ومنذ عام 2009، رفضت الحكومات البريطانية التواصل مع المجلس بعد توقيع نائب أمينه على بيان دعم فيه حق الفلسطينيين في المقاومة، وذلك بعد عملية الرصاص المسكوب التي شنتها إسرائيل ضد غزة. وأعاد حزب العمال العلاقة مع المجلس عام 2010، فيما عقد اجتماعات مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكن المحافظين رفضوا التواصل مع المجلس ما بين 2010- 2024، أي حتى هزيمتهم.

وذكرت مصادر أن فريق العمل استشار جماعات، منها الجمعية الوطنية العلمانية ومنظمة “هيومانيستس يو كي”، اللتان انتقدتا تعريفا سابقا للإسلاموفوبيا اعتمده حزب العمال. ونقل الموقع عن متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني قوله: “نؤكد أن وزارة المجتمعات المحلية وأعضاء فريق العمل المعينين منها لم يتواصلوا بشكل استباقي مع المجلس الإسلامي البريطاني للمشاركة في هذه الدعوة لتقديم الأدلة. نحن نحشد قاعدتنا الشعبية لمشاركة آرائهم على أي حال”. ومن المقرر أن تعقد المجموعة التي يترأسها النائب المحافظ السابق دومينيك غريف فعالية اليوم الخميس في البرلمان، حيث سيطلب من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات لإبداء آرائهم حول كيفية تعريف الإسلاموفوبيا. ويشرف على مجموعة العمل جويل سالمون، الذي كان مسؤولا عن فريق سياسة مكافحة كراهية المسلمين ومعاداة السامية في وزارة المجتمعات المحلية منذ أذار/مارس.

وفي عام 2016، جادل سالمون في مقال له في صحيفة “جويش نيوز” بأن المجتمع اليهودي “يجب أن يكون قادرا على تعريف معاداة السامية بنفسه”. وما بين عامي 2016 و2019، كان مسؤولا عن الشؤون العامة في مجلس الممثلين اليهود، وهي منظمة مؤيدة بشدة لإسرائيل. وفي عام 2015، قال سالمون إنه “قام برحلات” مع منظمة “إيش ها توراة”، وهي منظمة يهودية أرثوذكسية، قالت مجلة “ذي اتلانتك” عام 2008 بأن لها عناصر “في منطقة المستوطنات اليهودية المتطرفة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية”. وقال رون توروسيان، المتحدث باسم منظمة “أيش ها توراه” في نيويورك، لمجلة “ذي أتلانتيك”: “أعتقد أنه يجب علينا قتل مئة أو ألف عربي مقابل كل يهودي يقتلونه”.

وفي وقت سابق من هذا العام، شكلت حكومة حزب العمال فريق عمل لوضع تعريف رسمي للتمييز ضد المسلمين. ومنحت الفريق مهلة ستة أشهر لتقديم تقرير. ويشير هذا إلى أن الحكومة تراجعت عن خططها لاعتماد التعريف الذي اقترحته مجموعة كل الأحزاب عام 2018 للإسلاموفوبيا. وقد اعتمده حزب العمال عندما كان في المعارضة. ويصف الإسلاموفوبيا بأنها “نوع من العنصرية تستهدف التعبير عن الهوية الإسلامية أو ما يفترض أنها كذلك”.

وأفادت التقارير أن مجموعة العمل الجديدة استشارت تريفور فيليبس، الذي علقت عضويته في حزب العمال عندما كان جيريمي كوربن زعيما في آذار/مارس 2020 إثر مزاعم بتصريحات تنم عن الإسلاموفوبيا، والتي أنكرها. وقد رفع كير ستارمر التعليق عن عضويته في تموز/يوليو 2021، وهي خطوة انتقدها بعض النواب والأعضاء المسلمين في حزب العمال. وطالبت النائبة المسلمة المستقلة زارا سلطانة بتراجع فيليبس والاعتذار عن تصريحاته الساخرة من المسلمين. وكان قد قال إن المسلمين في بريطانيا “هم دولة داخل دولة”.

كما استشارت مجموعة العمل السفير البريطاني السابق لدى السعودية، جون جينكينز، الذي اتهم في آذار/مارس من العام الماضي بدعم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي “معادية للإسلام” أو “تدافع عن الإسلاموفوبيا”، أو تروج “للدعاية ضد المسلمين”. وقد تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع جينكينز للتعليق آنذاك، لكنه لم يتلق ردا. وسأل غريف، رئيس مجموعة العمل، جينكينز “عما إذا كان وضع تعريف [للإسلاموفوبيا] مفيدا”.

وفي الشهر الماضي، نشرت مجلة “ذي سبيكتاتور” المحافظة التي يترأس تحريرها مايكل غوف، الوزير السابق المعروف بمعاداته للمسلمين، رد جينكينز المطول، الذي تضمن إشارات إلى سياسات القرن الثامن عشر و”البنائية الاجتماعية”، على طلب غريف.

وانتقد السفير السابق من قبل أعضاء المجموعة، وكلهم مسلمون باستثناء غريف. وقال جينكينز بشأن اعتماد “أي تعريف” للإسلاموفوبيا: “لقد سمعت أنه يوصف بأنه الخطوة الأكثر رجعية في هذا البلد منذ أن منحت حكومة السير روبرت والبول في عام 1737 مكتب اللورد تشامبرلين صلاحيات ترخيص النصوص المسرحية”. كما وانتقد ما رأى أنها قلة خبرة لدى أعضاء المجموعة، سواء في العمل الأكاديمي أو خبرة في القانون الأوروبي. وإلى جانب غريف، هناك عقيلة أحمد، التي تترأس بالمشاركة مجموعة جديدة وهي “شبكة المسلمين البريطانيين” والتي أعلن عنها في شباط/فبراير. وتضم أيضا البرفسور جافيد خان، مدير مركز “إيكوي” المؤثر. وأيضا البارونة شايستا جوهر، المديرة التنفيذية لشبكة النساء المسلمات وعائشة عفيفي، المستشارة المستقلة.